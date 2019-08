600 let od smrti Václava IV. Výstava Pražského hradu připomene českého krále

Výstava s názvem Český a římský král Václav IV představí krále v zrcadle gotického umění. Václav byl vášnivým obdivovatelem iluminovaných rukopisů. Umění jeho doby je v sochařství a malířství spojené s takzvaným krásným slohem, internacionálním proudem gotického umění okolo roku 1400.

Návštěvníci výstavy uvidí příklady užitého umění, sochařství a deskového malířství. Z významných výpůjček to budou Sedlecká a Velkobítešská monstrance, relikviář sv. Markéty z Břevnovského kláštera, poprsí sv. Petra a Pavla z Arcibiskupského paláce v Praze nebo jezdecké sedlo z Metropolitního muzea v New Yorku.

K vidění zde bude také soubor pohřebních rouch ze sbírek Pražského hradu, jednoho z nejvýznamnějších souborů středověkých textilií na světě.

Stavitel i mecenáš kultury

Václav IV. vládl českým zemím v období let 1378–1419. Jako dvouletý byl korunován, jako devítiletý se poprvé oženil a jako sedmnáctiletý se po smrti svého slavného otce císaře Karla IV ujal vlády. Přestože neměl tu nejlepší pověst a za jeho vlády utrpěl panovnický majestát mnohé rány, podle historiků má i mnoho zásluh.

V několika případech se mu podařilo dokončit to, co začal jeho slavnější otec - pokračoval ve stavbě hradů, byl také velkým mecenášem umění a kultury. Co ale nedokázal, bylo zastavit rozklad království a nástup husitů. Zemřel 16. srpna 1419 na Novém hradě u Prahy.