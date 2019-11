Školáci připomněli život před revolucí, na zdech nechyběly cákance krve

6:36

Výslechovou místnost z padesátých let, nabídku obchodů z dob normalizace, dětský pokojíček z let osmdesátých, různé fragmenty předlistopadové doby i výstavu věnovanou Václavu Havlovi přibližují žákům česko-anglické základní školy a gymnázia Hello v Ostravě-Porubě život před 17. listopadem 1989.