Místo rukavic přešité kuchyňské chňapky. I tak se zdolávaly vrcholy skal

Součástí galerie nazvané „Horolezectví - Z Českého ráje na vrcholy světa“ je třeba i netradiční videomapping na díle Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou z roku 1895. Zobrazuje, jak po jedné z pískovcových věží zvěčněných na vzácném obraze ze štětce slavného Mikoláše Alše a jeho spolupracovníků šplhají na laně dvě postavičky horolezců.



Ředitelka muzea Vladimíra Jakouběová prozrazuje, že okrášlit plátno, které je v Turnově schované od roku 1974, napadlo architekty nové budovy Ondřeje Tobolu a Radima Babáka. Říká, že celá expozice za přibližně 40 milionu korun, je splacením obrovského dluhu.

„Dluhu, který máme vůči horolezectví. Je to fenomén, jenž je nejenom v Turnově tak živý a věnuje se mu tolik lidí. Doposud se mu však nevěnovali příliš historici a muzea,“ svěřuje se ředitelka.

V působivě koncipované expozici se lidé například dozvědí, že první výstupy na skalní vrcholy Českého ráje mají na svědomí lezci ze sousedního Saska.

„V dubnu 1908 provedli Franz Goldberger, Rudolf Nake a Arthur Strubell několik prvovýstupů na menší vrcholy v oblasti Hrubé Skály. Jednu z věží pojmenovali Osternturn - Velikonoční. Dnes však nevíme, která z věží to byla,“ stojí na jednom z výstavních panelů.

Zajímavostí jsou také ukázky dřívějšího vybavení horolezců. Zájemci mohou vidět třeba rukavice vyrobené z předělaných kuchařských chňapek. „Do devadesátého roku mohl málokdo z horolezců vycestovat za Železnou oponu a když už se mu to podařilo, tak často neměl tolik financí, aby si mohl koupit nějaké dobré vybavení. Takže si to ti lidé vyráběli sami. To jsou velmi cenné exponáty,“ dodává Jakouběová.



Část svého vybavení tady má i legendární český horolezec Josef Rakoncaj, který žije v Turnově. Muž, jenž jako první na světě vystoupil dvakrát po sobě na vrchol druhé nejvyšší hory světa K2, je novým muzeem dojat.

„Je to moc pěkné. Musely to být velké starosti to celé vůbec zrealizovat, jsem za to moc rád. Něco tam je i z mé horolezecké výbavy, tuším, že nějaké kalhoty. O to se však postarala ve spolupráci s muzeem moje dcera,“ svěřuje se lezec přezdívaný Rak.

Největší projekt za 130 let

Zajímavá je na výstavě také mapa, která porovnává rozlohu jednotlivých slavných pohoří se skalními městy Českého ráje. Zatímco třeba Alpy zabírají území velké 180 tisíc čtverečních kilometrů a Kavkaz ještě o 300 tisíc více, skály Turnovska či Jičínska mají jen 181 kilometrů. To však nebrání jednomu z nejaktivnějších pískovcových lezců Petru Slaninovi, aby měl jen do roku 2017 na kontě 1846 prvovýstupů. I to se návštěvníci dozvědí v nové přístavbě.

Podle ředitelky Jakouběové jde o největší projekt, který muzeum ve své více než sto třicet let dlouhé historii realizovalo, a to jak rozsahem, tak finanční náročností. „Je jedinečný nejen svým architektonickým řešením, ale i obsahem. Máme sedmdesát tisíc návštěvníků ročně ze všech koutů světa a tohle bude jistě další lákadlo,“ uzavírá Vladimíra Jakouběová.