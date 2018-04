Expozice přibližuje lidi, kteří tisíc let „spali“ ve stínu Radobýlu

Kosterní pozůstatky dokážou příběhy lidí vyprávět i stovky let po jejich pohřbení. Dokládá to výstava s názvem Smrtí to nekončí aneb Tisíc let spali ve stínu Radobýlu, jež právě probíhá v chomutovském muzeu.