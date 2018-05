Výstava, která změnila Brno. Festival Re:publika oslavuje dvě výročí

Co si na výstavišti nenechat ujít Slavnostní zahájení se dvěma Tomáši

Symbolickým přestřižením pásky se areál výstaviště, a tím i festival Re:publika otevře dnes ve 12 hodin. Chybět u toho nebude ani Tomáš Garrigue Masaryk. Respektive herec namaskovaný jako první československý prezident. Ve 14:30 zahraje Tomáš Klus, ve 20 hodin Jana Kirschner. Ve 21:30 má vernisáž Krištof Kintera, který v současnosti patří k našim nejnavštěvovanějším umělcům a který pro Re:publiku vytvořil hlučné dílo nazvané Standarta.



Pavilon V se proměnil v jedno velké sportoviště. Po vzoru olympijského festivalu, který se na výstavišti konal letošní zimu, i v tomto případě se návštěvníci o sportech dozví spoustu zajímavostí, ale hlavně si je sami vyzkouší. Tentokrát však v jejich historické podobě. Například si můžou půjčit historické kolečkové brusle nebo si zašplhat na laně po vzoru vůbec prvního zlatého olympionika z Československa Bedřicha Šupčíka. Sportů k vyzkoušení je v pavilonu celkem jedenáct.



Z pavilonu H se pro změnu stala galerie. V ní je k vidění devět pláten Slovanské epopeje Alfonse Muchy. Plátna jsou doplněna komerční tvorbou secesního malíře, především plakáty. Je to vůbec poprvé, co jsou tyto Muchovy „dva světy“ vystaveny spolu.



Výstavu Avant Garde designu a architektury v pavilonu G1 pojali organizátoři hodně interaktivně. Téměř všechno se dá osahat, do všeho se dá vlézt. Nechybí zrcadlové bludiště či socha Masaryka z trubek od Maxima Velčovského.

Gastrozóna nabídne prvorepublikové menu. Třeba uzeného kapra nebo nákyp s kopřivami.



]Vášniví čtenáři jistě ocení expozici 100 let 100 knih, která vystaví za každý rok uplynulého století jednu důležitou knihu.