Vysokoškoláci zkrášlí Krkonoše!

Jednu z lávek postavil tým studenta Ondřeje Nováka, který si dal záležet na tom, aby můstek přesně vystihnul ráz krajiny v Krkonoších. „Vzhledem k tomu, že ta lávka bude v prostředí, kde se často střídají teploty, tak jsme zvolili přírodní materiály. Použili jsme hlavně modřínové dřevo.“ Další lávku postavila budoucí architektka Lucie Kalenová a turisté na ní najdou i lavičku. „Zaujal nás výhled, který z toho místa je a rozhodli jsme se, že lávku neuděláme pouze jako průchozí bod, ale i jako místo k zastavení.“

Lávky se na jaře objeví u Medvědí nebo Hrnčířské boudy, u Rennerova potoka a hned dvě lávky najdete na klínové cestě. Luděk Khol ze správy KRNAP si můstky už teď nemůže vynachválit. „Osobně jsem nečekal, že to bude takhle nádherný. Umím si to představit na každém tom místě, kde to bude umístěné.“

