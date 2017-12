Nádraží v Ústí nad Labem má být v budoucnu pod zemí, kvůli rychlovlaku

Vysokorychlostní trať bude stát několik miliard korun. Stavět se začne v roce 2030 a hotovo má být za 6 až 9 let (o zamýšlené trase rychlovlaku zde).



„Jak se zdá, je to jedna z nejvhodnějších variant a její výhodou je, že díky tunelu nebude město rušit hluk železniční dopravy, který je značný. Navíc při této variantě odpadá i řada výkupů pozemků na povrchu,“ řekl náměstek ústecké primátorky Pavel Dufek.

Podle plánu povede rychlodráha z Prahy po levém břehu Labe před Lovosice, dále přes nový most překoná řeku a u Litoměřic vjede do 16 kilometrů dlouhého tunelu, kterým u Ústí opět podjede Labe a zastaví ve zmíněném nádraží pod zemí.

Proč nová dráha Nové železniční spojení Drážďany–Praha je především společným projektem Svobodného státu Sasko a České republiky. Sasko vidí v projektu hospodářský potenciál a lepší propojení s východními sousedy. Česko získá napojení na evropskou síť vysokorychlostní železnice. Navíc kapacita tratě Praha–Ústí–Drážďany je už dnes na hraně, jezdí tu až 200 souprav denně a další se sem nevejdou.



Na povrch se vlak dostane až za Ústím a za Chlumcem opět najede do tunelu pod Krušnými horami, vyjede pak u saského Heidenau.

„Je navržen jako dvojice jednokolejných souběžných trub, délka tunelu na německé straně bude 15,10 a na české straně 11,43 kilometru. Maximální rychlost provozu bude v tunelech 120 pro nákladní dopravu a až 230 kilometrů za hodinu pro osobní vlaky,“ přiblížila mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Kateřina Šubová.

Ve hře jsou tři varianty

V tuto chvíli jsou ve hře tři varianty rychlodráhy, dvě z nich zcela míjejí Ústí, ty však saská vláda nepreferuje. Plány budou dokončeny v první polovině roku 2019 a poté budou předloženy centrální komisi ministerstva dopravy k výběru.

„Zájmem Německa je zejména zvýšení kapacity spojení Drážďany – Ústí nad Labem. Ovšem realizace tunelů těchto délek je zpravidla rozhodující,“ sdělila mluvčí.

Rychlodráha by mohla současně změnit celou železniční dopravu v Ústí. „Zvažuje se, že současné hlavní nádraží by se posunulo a tvořilo by velký komplex s oním podzemním pro rychlodráhu,“ sdělil Dufek.

Chystaný územní plán města bude podle něj s takovým návrhem počítat. Tuto variantu potvrdila i Šubová. „Centrální železniční stanice společná pro dálkovou i regionální osobní dopravu je jednou ze studií navrhovaných variant,“ dodala mluvčí.

Představení rychlodráhy Praha - Drážďany z ledna roku 2016: