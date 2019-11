VIDEO: Další auto přistálo v příkopu, zatáčku u Radňovic řidiči podceňují

Když jel minulé úterý po deváté hodině ráno ve směru od Nového Města, nestačil se divit.

Před zatáčkou jej za deště začala předjíždět řidička osobního auta v úseku, kde je v tomto směru plná čára. Manévr nestihla dokončit před zatáčkou a ta auto vynesla do protisměru. Skončilo v příkopu.

„Sledoval jsem provoz před sebou, takže jsem v tu chvíli nevěděl, co se děje za mnou. Až jsem slyšel smyk a viděl v zrcátku odraz auta,“ popisuje Lukáš Řehák. Podle kamery jel rychlostí 70 km/h, žena musela být výrazně rychlejší.

V obou směrech jsou přitom od loňského roku značky doporučující jet padesátkou.

„Auto tím příkopem jelo ještě asi čtyřicet metrů. Řidička i dítě, se kterým prý spěchala do školky, byly naštěstí v pořádku. Nehodu nejvíc odnesla dopravní značka a automobil,“ popisuje autor videa.

Vzápětí vyjelo na horizontu v protisměru auto. Čelní střet by měl mnohem vážnější následky než pomačkané vozidlo, zničenou dopravní značku a vystrašené dítě v sedačce. V policejních statistikách však tato nehoda nefiguruje.

Loni začátkem listopadu MF DNES upozornila na nebývalé množství nehod, které se tam v dušičkovém období staly.

„Od listopadu 2018, tedy od doby, kdy byla ze strany policie navržena a následně vlastníkem komunikace uplatňována opatření – bezodkladně formou přechodného dopravního značení, následně trvalým dopravním značením, došlo do současné doby k šesti námi evidovaným dopravním nehodám, a to s jedním těžkým a dvěma lehkými zraněními,“ bilancuje policejní mluvčí Dana Čírtková.

Od ledna 2015 do listopadu 2018 policie evidovala v místě celkem třicet nehod.

V posledním roce se tři nehody staly ve směru od Radňovic, tři ve směru od Žďáru nad Sázavou. Čtyřikrát auta havarovala na mokré silnici. Ve čtyřech případech šlo o řidiče s bydlištěm na Žďársku, z čehož policie usuzuje, že tento nebezpečný úsek znali.

K mnoha dalším karambolům, jejichž počet jde pouze odhadovat podle příspěvků řidičů na dopravních fórech na desítky, policisté, zdravotníci nebo hasiči vyjíždět nemuseli.

Přibyly nové značky a šipky

Ředitelství silnic a dálnic coby správce komunikace loni po podzimní sérii nehod na podnět policie prověřilo protismykové vlastnosti vozovky. „Drsnost vozovky v obou směrech je vyhovující,“ informovala loni v prosinci mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Tehdy přibyly před zatáčkou v obou směrech, tedy ve stoupání i v klesání, nové dopravní značky upozorňující na nebezpečí smyku a s nimi i dodatková tabulka doporučující zpomalit na 50 km/hod. Správce silnice I. třídy rovněž umístil pět směrových šipek s reflexním povrchem do oblouků z obou stran.

„Do současné doby uplatněná opatření směřovala ke včasné informovanosti řidiče o existenci zatáčky s doporučením rychlosti pro její bezpečný průjezd a vyznačením jejího průběhu vodicími tabulemi pro možnost řidiče tento stav včas vyhodnotit a přizpůsobit mu rychlost a způsob jízdy,“ říká Milan Prokop, dopravní inženýr dopravního inspektorátu Žďár nad Sázavou.

VIDEO: V přehledné zatáčce bourá jeden řidič za druhým Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podle loňského vyjádření policie byla příčinou vyšetřovaných nehod nepřiměřená rychlost a z toho plynoucí nezvládnutí řízení.

Dopravní inženýr považuje za nepříznivý faktor mírný odstředný sklon směrového oblouku, který v kombinaci s dostatečným „průhledem“ do zatáčky i za ni svádí k podcenění.

„Jako účinné opatření se tedy jeví ‚razantnější‘ úprava směřující k ovlivnění chování řidiče, například omezením nejvyšší dovolené rychlosti a možnosti předjíždění zákazovými značkami, nebo zásadní stavební úprava směrového a výškového vedení předmětného úseku komunikace,“ doplnil Milan Prokop.

Problém jen mezi volantem a sedačkou?

Nechvalně proslulá zatáčka má na Facebooku i svůj recesistický fanklub. Řidiči se v různých debatách nemohou shodnout, zda je problém jen mezi volantem a sedadlem, nebo zda mají nehody i jiné příčiny.

„Zatáčka je záludná. Za sucha tam problém nevidím, ale za mokra klouže. Když jsem tam letos zastavoval u jedné nehody – bylo to v červenci za deště – klouzal jsem pak při rozjezdu jako v lednu na ledě,“ svěřil se MF DNES se svým názorem čtyřicetiletý Josef ze Žďáru, který tudy často jezdí do práce.

Lukáši Řehákovi zákruta nebezpečná nepřijde. „Jako člověk, co tam jezdí jednou za pět let, bych řekl, že je problém s tím, že úsek mezi Žďárem a Novým Městem je hodně klikatý a nedovolí spěchajícím jet rychleji. Pak to přeženou a vyletí,“ míní autor videa.

Zároveň upozorňuje na situace, kdy za sucha při práci na polích létá vzduchem jemný prach, který se usadí na vozovce.

„Když dlouho neprší, lehký déšť pak takovou silnici neumyje úplně a to jemné blátíčko sníží přilnavost. Je to horší než led,“ tvrdí Řehák, jenž takovou situaci zažil například v kopci ve Velkém Meziříčí.