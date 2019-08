Umírající děti mohou dožít doma, hospic dostal dotaci na paliativní péči

Domácí hospic totiž získal dotaci ministerstva zdravotnictví ve výši 4,8 milionu korun, kterou dostal na rozjezd této služby.

„Péče o dítě umírající nebo s život limitujícím onemocněním je náročná pro rodinu i pracovníky hospice. A my chceme, aby naše podpora byla opravdu profesionální a dlouhodobě udržitelná. Dotace nám umožní zdokonalovat a vzdělávat náš zdravotnický i podpůrný personál,“ uvedl ředitel Domácího hospice Vysočina Petr Hladík.

Dotaci z projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče bude novoměstský mobilní hospic čerpat tři roky. Služba je dostupná na Žďársku a Jihlavsku, kde má organizace smlouvu se zdravotní pojišťovnou.

„Letos jsme náš tým posílili o dětského psychologa a kaplanku, spolupracuje s námi také pediatrička a ředitelka Dětského centra Jihlava Ivana Ryglová. Od září nyní intenzivně hledáme další dětskou zdravotní sestru,“ popsal aktuální stav Hladík.

Nyní se starají o dva pacienty

Většina dětských pacientů dožívá v různých speciálních zdravotnických zařízeních, často i mimo region. Domácí hospic Vysočina se bude starat o dětské pacienty v domácím prostředí.

„Odhadujeme, že bychom ročně mohli mít v péči tři dětské pacienty,“ upřesnil Hladík.

Hospic začal dětské pacienty postupně přijímat. Aktuálně má dva v ambulantní péči. Jednu čtyřletou holčičku organizace už pomohla rodině dochovat doma.

„Péče o umírající děti je úplně jiná než o dospělé. Je důležité, aby pevnou součástí specializovaného týmu byl dětský lékař, dětský psycholog a dětská sestra. My jsme s těmito odborníky spolupracovali, ale byli to naši externisté. To by se teď mělo změnit. Chceme, aby byli stabilní součástí týmu,“ dodal ředitel Domácího hospice Vysočina.

Na podporu domácí dětské paliativní péče se aktuálně koná také benefiční cykloturné na Žďársku, výzva Darujte den pro hospic.

Rovněž výtěžek Běhu pro hospic, jenž se uskuteční poslední prázdninovou sobotu u koupaliště v Novém Městě na Moravě a kterého se zúčastní nejúspěšnější česká rychlobruslařka Martina Sáblíková, bude věnován na její podporu.