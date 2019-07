Nejen senioři. Zahrádkářské kolonie lákají stále víc mladé rodiny s dětmi

Člověk alespoň ví, co jí, shodují se pěstitelé Relaxace při práci na čerstvém vzduchu, setkávání se s lidmi se stejným koníčkem a samozřejmě i bonus v podobě kvalitních domácích výpěstků. To jsou hlavní důvody, jež táhnou obyvatele bytů do zahrádkářských kolonií. Jedna se nachází i za žďárským sídlištěm Stalingrad. Mezi těmi, kteří pozemky na okraji města opečovávají, jsou jak nováčci, tak zkušení mazáci. Často jde o obyvatele zmiňovaného sídliště. „Já už tady hospodařím asi od roku 1970. Zahrady mám dvě a pěstuji kdeco – lilie, mečíky, tulipány… a pak samozřejmě zeleninu a ovoce. Třeba domácí rajčata, to je něco úplně jiného než ta z obchodu! Celý život jsem byl různě ve světě a zavřený ve fabrice, tak teď v důchodu si užívám pobyt venku. Je to lepší než ležet doma a koukat na televizi,“ popisuje Václav Sobotka, na jehož parcele je využito opravdu každé místečko. Na slunci se tam vyhřívají dokonce i květináče s kaktusy. V sezoně klidně i několikrát za den míří na svoji zahradu také jeho soused, Jaroslav Tatíček. „Já tu při práci relaxuji, baví mě to, ale najdeme si čas i na odpočinek. Pravidelně grilujeme, popovídáme si, je tu dobrá parta,“ říká zahrádkář, jenž v kolonii hospodaří kolem pětatřiceti let.

Hana Tatíčková svoji zahrádku začala obdělávat před přibližně deseti lety. „Začínala jsem tak nějak zlehka, jen s pár rostlinami. Postupně toho ale přibývalo – člověk se učí a určitě pomáhají i rady okolních zahrádkářů. Základy jsem navíc měla z dětství,“ popisuje žena. Pěstuje bylinky, okrasné květiny, rybíz, maliny, ostružiny a ve skleníku rajčata a okurky. Kvalita domácích produktů je hlavním důvodem, proč Hana Tatíčková v kolonii hospodaří a zásobuje svými výpěstky i svoji rodinu. „Líbí se mi, že vím, co jíme – že jde o ničím nestříkané a poctivě vypěstované produkty,“ dodává zahrádkářka. Péče o zahrádku ale není vždy jen idyla, někdy musejí pěstitelé o úrodu doslova bojovat. „V poslední době se potýkáme hlavně se zajíci, těch tu běhá hned několik a okoušou kdeco. Takže stavíme kolem záhonů ploty. A největší katastrofa jsou kavky. Kvůli nim si tu lidé dávají na hrách sítě, jinak o něj přijdou,“ nastiňuje tu méně přívětivou tvář pěstitelství další dlouholetý zahrádkář ze stalingradské kolonie.