Jednoduchý jazyk a více ilustrací. Spisovatel poslechl nejmenší čtenáře

Dvě stovky kusů své knihy totiž nechal přeložit do angličtiny.

„Rád bych uspořádal nějaká autorská čtení a besedy i ve Velké Británii, a přiblížil tak kapříka Metlíka, ryby a rybaření celkově tamním dětem. Uvidíme, zda je toto téma zaujme. Jsem na to zvědavý a je to pro mě i velká výzva,“ říká Opatřil.

Svoji nejnovější publikaci – Kapřík Metlík pro nejmenší – sepsal na popud svých čtenářů. Nejedná se o další díl oblíbené, prozatím čtyřdílné série, ale o zcela novou knihu, která nabídne ještě nevydaný příběh. Fanoušci v něm však najdou to nejdůležitější z doposud vydaných „metlíkovských“ knížek.

Barvy, celostránkové ilustrace a jednoduchý jazyk

„Měl jsem reakce od svých čtenářů, že příběh kapříka Metlíka je sice fajn, ale kniha je poměrně dost dlouhá, s hodně postavami a má málo obrázků. Tak jsem si to vzal k srdci, porušil jsem ucelenou sérii a napsal knížku, jíž vycházím vstříc právě těmto nejmenším čtenářům. Je plná barev, celostránkových ilustrací a příběh samotný jsem se snažil psát krátce a jednoduchým a srozumitelným jazykem – prostě pro nejmenší,“ popisuje Jan Opatřil.

Ten si v publikaci vyzkoušel i zcela novou techniku ilustrací – akvarelovými barvami. A i když je v tomto ohledu samouk, techniku si nakonec zamiloval.

„Zatím jsem všechny svoje knihy ilustroval pokaždé jinou technikou – byly to pastelky, akvarelové pastelky, akrylové barvy a prašné pastely. Přemýšlel jsem, co bych ještě mohl vyzkoušet, a volba padla právě na akvarel. Ono se to i ke knize o rybách hodí, jelikož je to vodní technika,“ vysvětluje.

Technika je sice podle jeho slov celkem složitá, ale nadchla jej. A to dokonce tak, že i pátý díl z „metlíkovské série“ hodlá ilustrovat právě tímto způsobem.

A jak je na tom s přípravou právě tohoto pátého dílu?

„Vyjít by měl příští rok. Už jsem sepsal několik verzí, ale vždy, když se k té poslední po nějaké době vrátím, mám potřebu něco změnit, předělat… Pořád to ladím, vlastně už více než dva roky. Oproti tomu bylo psaní Kapříka Metlíka pro nejmenší hračka – šlo to víceméně samo,“ říká spisovatel.

Kapitoly měl napsané během jednoho měsíce. „Hlavní a nový motiv, že Metlík hledá své rodiče, jsem měl již vymyšlený, a pak jsem tam už jen zakomponoval podle mě ty nejzajímavější epizody ze svých předchozích knih. Nějaký čas potom samozřejmě zabraly ilustrace, jichž je v knize opravdu hodně, ale pokud máte na jeden den jeden obrázek, za necelý měsíc je hotovo. Od nápadu k fyzické realizaci vydání knihy uplynulo jen pouhého půl roku,“ přibližuje Jan Opatřil.

Autor také prozradil, že motiv hledání rodičů bude hrát hlavní roli také v pátém díle kapří série.

Audioknihu o Metlíkovi namluvil rybář Jakub Vágner

Ne každý výtvor se však rodí takto snadno. Světlo světa spatřila nedávno po letech usilovné práce rovněž audiokniha Jana Opatřila. Jedná se o první díl: Kapřík Metlík – nový domov.

Namluvil ji populární český rybář a držitel mnoha rybářských rekordů Jakub Vágner, který je i dlouholetým fanouškem kapříka Metlíka a kmotrem některých Opatřilových knih. „Nebylo to úplně jednoduché, Jakub Vágner je hodně vytížený a samotný proces tvorby audioknihy je složitý. Nejde jen o samotný čtený text, ale i o zvuky přírody, které příběh provázejí, nebo o muziku,“ vykládá Opatřil s tím, že hudební kulisa je na míru dělaná přímo pro Metlíka a skvěle se o ni postaral brněnský muzikant Jakub Urbánek.

Nedílnou součástí činnosti Jana Opatřila jsou rovněž autorská čtení a besedy, při nichž brázdí celou republiku a Slovensko. „Právě díky nim získávám zpětnou vazbu od dětí, které člověku nic nedají zadarmo. Když se nudí, dají to nekompromisně najevo. Když se baví, smějí se na celé kolo. Díky tomu vím, co mám svým dětským fanouškům nabídnout,“ říká spisovatel.

A příští rok na jaře si vyzkouší, jak budou na kapříka Metlíka reagovat anglické děti.

Hororové povídky, které Jan Opatřil také vydává, jsou nyní dle jeho slov trochu v pozadí.

„Své fanoušky tento žánr má, ale větší poptávka je aktuálně po Metlíkovi, tak se věnuji hlavně jemu. Neznamená to ale, že bych na hororový žánr zanevřel. Když mám nápad, napíšu ho do šuplíku. Jen na to není tolik času, kolik bych si přál,“ postěžoval si spisovatel.

Ten, ač je vášnivý rybář, se letos k rybaření ještě kvůli svému vytížení nedostal. „Ale věřím, že se to zlepší. Navíc teď nově bydlím přímo u řeky, v Jimramově, takže pro spisovatele a rybáře se jedná o ideální, klidné místo, kde půjde psaní knih samo,“ usmívá se Jan Opatřil.