Žďár řeší, jaká místa v centru města opraví nejdřív. Pomoci má i anketa

Mezi vybraná místa patří například okolí kostela svatého Prokopa a Tvrze, knihovny, Domu kultury, divadla, Nábřežní a Veselské ulice, atria za obchodními domy i silničního průtahu náměstím.

Z minulých let už je opravené například náměstí Republiky a také menší Havlíčkovo náměstí nebo část Farských humen u řeky Sázavy.

„Rádi bychom měli do budoucna stanovenou jasnou strategii, jak budeme s opravami středu města postupovat. Musíme si jasně říct, co které území potřebuje, jak k tomu budeme přistupovat a kdy by to mělo být provedeno,“ říká žďárský starosta Zdeněk Navrátil.

Do konce ledna se měli vyjádřit správci inženýrských sítí, kdy v které lokalitě plánují zásahy, aby se podle toho město mohlo zařídit.

Zpoždění s Nádražní ulicí

„Také se uskuteční anketa o tom, která místa lidi nejvíc trápí. Následně s komisí rozvoje, radními a úředníky uděláme podle vstupních informací harmonogram,“ představuje další kroky městský architekt Ryška.

Zatím poslední úpravou v centru Žďáru byl před dvěma roky dolní cíp náměstí Republiky. Je na něm i drátěná socha připomínající odkaz Vavřína Krčila, vynálezce tašky síťovky.

Už dříve bylo rozhodnuto, že v první řadě čekají zásahy Nádražní ulici, která je pro cestující vlaky a autobusy důležitou tepnou spojující nádraží s náměstím.

Rekonstrukce této městské třídy už ale nabrala zpoždění kvůli architektonické soutěži a přehodnocení investičních priorit. Na první etapu – od kruhového objezdu po poštu – nakonec dojde až příští rok a pěší zóna dostane nové povrchy v roce 2020, protože letos vedení města dalo v rozpočtu přednost dokončení několika zbývajících ulic na sídlišti Vysočany.

„Rok není v životě města úplně zásadní. Pro mě je důležitá kvalita návrhu a jeho realizace,“ míní Zbyněk Ryška.

Architektonickou soutěž o návrh na podobu Nádražní ulice vyhrál tým Rudolfa Grimma. „Zpracovávají dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení,“ poznamenal městský architekt.

„Potud jsou priority jasné. Ale pak chceme dát dohromady, jak budeme postupovat dál, jak se dostaneme až k projektu, jestli budeme vyhlašovat veřejnou zakázku nebo třeba architektonickou soutěž – například pro lokalitu kolem kostela,“ říká starosta Navrátil.

Nejsložitější lokalitou bude asi ta mezi poliklinikou a Vesnou

V březnu se bude na téma širšího centra konat setkání s občany. Ti dostanou šanci vybrat v anketě místa, která podle nich mají dostat přednost. Celá strategie by pak měla být hotová v polovině letošního roku.

Zřejmě nejkomplikovanější bude rozlehlá lokalita od polikliniky po Vesnu. Ve strategii je území označené jako Neumannova.

„Podle územního plánu je pro tuto lokalitu povinná územní studie. Příprava proto bude trvat déle, je to nejsložitější prostranství ze všech třinácti. Zatím nevím, jestli bude nutná změna územního plánu,“ říká městský architekt.

Podle něj bude při přípravě kromě občanů nutná úzká spolupráce s řediteli veřejných institucí, tedy škol, polikliniky či Relaxačního centra, které v místě jsou.

S některými dílčími úpravami však podle městského architekta čekat nejde.

Ve Studentské ulici připravuje město projekt na přestupní terminál pro městskou hromadnou dopravu. „Zastávky budou na úrovni Lidlu a domova mládeže střední průmyslové školy,“ uvedl Ryška.

Podle hrubých odhadů bude muset radnice investovat postupně do veřejného prostranství několik stovek milionů korun.