Oceněná vesnice v roce 1911 vyhořela, proto jsou všichni místní hasiči

Neutuchající vášeň několika nadšenců pro historii a vše staré stojí za tím, že se obec Vepříkov může chlubit svým vlastním muzeem. Jmenuje se Stodola krásných krámů a najdeme ho hned naproti obecnímu úřadu.

Expozice, která odhadem čítá na 10 tisíc exponátů, ukazuje, jak se dříve bydlelo, jaké předměty a nástroje se používaly, jaká řemesla a další povolání byla ve Vepříkově provozována a kdo se jimi zabýval. Zachycuje předměty, stroje a nástroje používané v zemědělství i při běžném životě v domácnosti přibližně od druhé poloviny 19. století.

Za vznikem muzea, které bylo otevřeno v prosinci 2009, stojí třináctičlenné občanské sdružení Stodola krásných krámů, které mapuje historii obce. Hlavním iniciátorem a hybatelem muzea je však vepříkovská rodačka Jaroslava Stehnová. Právě ona už řadu let objevuje dávno zapomenuté poklady na půdách, v kontejnerech, ale i na smetištích. „Manželka celý život tyto staré krámy sbírá. Co se jí líbilo, to si vzala. Je tím skoro až posedlá,“ směje se její manžel Jaroslav Stehno, který je v muzeu průvodcem.

A co všechno je k vidění? Starý šicí stroj, petrolejka, smaltovaný modrý kastrol, starý hubertus, ošatka i porcelánová panenka.

Pro něj to nejprve byly staré krámy, které se doma hromadily. „To, že jsou krásné, jsem pochopil, až když jsme tady začali budovat muzeum,“ říká.

Obec nadšencům vyšla vstříc a ti mohli pro muzeum využít prostor obecní stodoly. Exponáty najdeme nejenom v jejím přízemí, ale rovněž v patře.

Jednotlivé předměty, které do muzea spolek získal, nerenovují. „Akorát je očistíme a natřeme červostopem. Jinak by to pozbylo historickou patinu, která se nám líbí,“ vysvětluje Stehno a zdůrazňuje, že o všech vystavených předmětech ví, k čemu sloužily a jak se používaly. K nejcennějším exponátům patří podle Jaroslava Stehna podkova, která údajně pochází z 15. století. Sám si však cení jiné zajímavosti. A to je sto let stará hůl pana nadlesního. Na každém součku je vyřezaná miniaturní hlava zvířete. Vyjímají se na ní například lovečtí psi, ale také zajíc, srna nebo sova.

Průvodcem ve vepříkovském muzeu – Stodole krásných krámů – je Jaroslav Stehno. Každý exponát dokáže návštěvníkům předvést.

Kulisa i vzpomínka na požár

V přízemí muzea lze nalézt i malovanou divadelní kulisu ze začátku 50. let. Vepříkovští ochotníci ji využili do hry Naši furianti. Nechybí tu ani ohořelý trám jako připomínka toho, že obec zachvátil v roce 1911 ničivý požár a téměř celá ves vyhořela.

Návštěvníci v expozici uvidí různé druhy historických šicích strojů, žehličky, první předchůdce praček a ždímaček, valchy, necky, k vidění je též mlátička, motocykly, jízdní kola či svaté obrázky. Jaroslav Stehno umí o každém exponátu povyprávět a předvést, jak fungoval.

V patře stodoly se snažili autoři expozici rozdělit podle jednotlivých řemesel. Vznikla tak dílna kovářská, ševcovská, salon kadeřníka, své místo má i řezník, pumpař. Zastoupení má i škola, vepříkovští muzikanti a také sportovci. „Pokud řemeslo dělal někdo ze vsi, dali jsme mu sem pamětní list. Ti, co už nežijí, mají vystavené pamětní fotografie,“ připomíná Stehno.

Za necelých deset let, co Stodola krásných krámů funguje, ji navštívilo 5,5 tisíce návštěvníků. Ten z nejvzdálenějšího koutu světa pocházel z australského Sydney. A pokochat se starými časy přijeli i Američané z Illinois.