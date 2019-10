Asijské tržiště v synagoze skončí, po rekonstrukci tu bude koncertní sál

Bude to po mnoha letech a řadě kritických hlasů velká změna. Zástupci Velkého Meziříčí se s Židovskou obcí Brno dohodli na dalším využití a převodu Nové synagogy na město. V objektu, který potřebuje zásadní rekonstrukci, je nyní asijská tržnice. To vadí mnoha lidem.

Obyvatelé Velkého Meziříčí synagogu zařadili v anketě mezi desatero problémů města. „Na pondělním jednání se zástupci Židovské obce Brno jsme přednesli náš záměr, že chceme využít Novou synagogu jako koncertní sál základní umělecké školy,“ prozradil po jednání zastupitel Tomáš Rapušák, který patří do pracovní skupiny pověřené jednáním. Využití vidí například i pro další kulturní akce nebo ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze.

Třiadvacetičlenné zastupitelstvo letos v červnu jednomyslně souhlasilo s tím, aby zástupci města jednali s židovskou obcí o předání či odkoupení Nové synagogy. V pracovní skupině jsou kromě starosty Josefa Komínka (ČSSD) a Tomáše Rapušáka (Meziříčské fórum) ještě další zastupitelé Pavel Blažek (ČSSD) a Pavla Kamanová (KDU-ČSL).

„Náš záměr využít synagogu pro kulturu se zástupcům židovské obce líbil. Jde jim o to, aby tam nebyla například hospoda,“ uvedl Rapušák. Podle tohoto zastupitele, který před časem jednání inicioval, jde zatím o ústní dohodu. „Všechno dáme oficiálně na papír, domluvíme se – nechci to zakřiknout – na odprodeji za symbolickou cenu, pokud splníme tyto věci,“ dodal.

I opozice reaguje na tento krok pozitivně. „Je to skvělý počin, mám z toho radost, i když zaznívají i hlasy, že to budou vyhozené peníze a že by to měla řešit židovská obec,“ reagoval na výsledky pondělního jednání zastupitel a projektant Tomáš Bílek z hnutí Společně VM.

„Existuje i diplomová práce jednoho místního architekta, podle které by šel ze synagogy udělat pěkný kulturní prostor,“ dodává.

Po válce skladiště

Synagoga postavená v letech 1868–1870 jako novogotická stavba s maurskými prvky z červených cihel v posledních letech nepůsobí zrovna jako památka, kterou by se město mohlo chlubit. Stojí v ulici Novosady u frekventované silnice, z druhé strany teče řeka Oslava.

Židovská obec pro svůj objekt nemá využití, peníze z pronájmu dává na nejnutnější opravy. Po holokaustu za druhé světové války objekt sloužil jako skladiště, nyní jako vietnamská tržnice s nápisem Centrum levného nákupu.

Vyjádření z židovské obce, konkrétně jejího předsedy Jáchyma Kanarka, se nepodařilo získat. V úterý totiž začínal svátek Jom kipur, který patří mezi nejvýznamnější dny v židovském kalendáři.

Architekt Jaroslav Klenovský, který je zodpovědný za obnovu a údržbu židovských památek na Moravě, už dříve odhadl nutné opravy Nové synagogy asi na dvacet milionů korun. „Židovská obec několikrát neúspěšně žádala o evropské dotace. Kritiku současného využití synagogy vnímá, je ale podle ní lepší, když se v budově větrá a topí, než kdyby byla zcela bez využití,“ uvedla v červnu agentura ČTK.

„Městu ani židovské obci nedělá dobré jméno, když je v objektu tržnice,“ míní Tomáš Rapušák.

„Nejdůležitější bude zbavit se trhovců a objekt opravit,“ přitakává Tomáš Bílek.

S rekonstrukcí pomůže nadace hokejisty Nového

Klíčové tedy bude po převodu vyřešit financování rekonstrukce. S tím už dříve přislíbila pomoc Nadace CAPS 66 bývalého hokejisty Milana Nového. Zástupci nadace už informovali o tom, že mají v Německu vyhlédnutou firmu, která dodá cihly na opravu za režijní náklady.

„Finance řešíme, vizi máme, na většinu oprav peníze sehnat jdou. Ale ještě to nebudeme blíže komentovat,“ odmítl prozradit podrobnosti Rapušák.

Hned vedle Nové synagogy stojí ještě Stará synagoga ze 17. století, ve městě je také židovský hřbitov.

Rapušák by celou záležitost rád vyřešil do konce roku. „Chceme kout železo, dokud je žhavé. Není důvod nad tím spekulovat. Pevně věřím, že to dotáhneme do konce,“ ujišťuje.