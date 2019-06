Pracujeme v postoji závodící Sáblíkové, líčí stavbař opravu mostu na D1

16:38

Monumentální stavba překlenující údolí řeky Oslavy ve Velkém Meziříčí budí pozornost už od svého vzniku. Loni na podzim „oslavil“ dálniční most Vysočina 40 let od svého zprovoznění. Coby nejvyšší stavba svého druhu na dálnici budí zájem i nyní při modernizaci D1 mezi západním a východním koncem Velkého Meziříčí, do níž se Ředitelství silnic a dálnic letos na jaře pustilo.