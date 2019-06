Zavírá se jeden z mostů na D1 nad Velkým Meziříčím, svářeči ho rozšíří

Most Vysočina Provoz na jednom z mostů se v závislosti na dopravních špičkách dvakrát v týdnu přestaví z režimu dva pruhy na Prahu a jeden na Brno (neděle 6.00 – středa 18.00), do režimu dva na Brno a jeden na Prahu (středa 18.00 – neděle 6.00).



Most přes údolí řeky Oslavy ve Velkém Meziříčí se klene ve výšce až 76 metrů a je 426 metrů dlouhý. Jde o nejvyšší a druhý nejdelší most celé modernizace na D1. Stávající volná šířka mostu je 2 x 11,75 m a při modernizaci bude rozšířen na standardní rozměry 2 x 12,5 m.