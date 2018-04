Panelák, na který si stěžovali pacienti třebíčské nemocnice, jde k zemi

Demoliční práce na pavilonu CH mají trvat ještě další tři týdny. „Zatímco panelové torzo bude sneseno do čtrnácti dnů, další týdny si vyžádá odvoz tisíce tun suti,“ popsal náměstek hejtmana Martin Kukla.

Z tohoto důvodu lze v areálu nemocnice očekávat větší prašnost i hluk. „Za případné komplikace se zvýšeným průjezdem nákladních vozidel při odvozu suti se pacientům omlouváme,“ vzkazuje mluvčí nemocnice Petr Palovčík.

Demolice staré budovy CH souvisí s velkou modernizací třebíčské nemocnice. Investorem tohoto nákladného projektu je Kraj Vysočina, který z rozpočtu zatím uvolnil přes 425 milionů korun. Letos se pustil do druhé etapy modernizace.

Do starého pavilonu zatékalo

Panelová budova bývalých chirurgických oborů byla otevřena v roce 1985 zároveň s operačními sály. S více než 150 lůžky poskytovala zázemí chirurgii a ortopedii, včetně lůžek intenzivní péče a oddělení ORL.

Prakticky od počátku fungování byl s tímto pavilonem problém a pacienti si stěžovali. „Do budovy zatékalo, nebyla izolovaná, starými okny profukovalo, nefungovaly žaluzie. Nevyhovující byla i dispozičně. Moderní péči už v dnešní době nevyhovovala,“ vysvětlil důvody bourání objektu Palovčík.

Na uvolněném místě vyroste jednopatrová přístavba k novému pavilonu C, který byl otevřen loni na podzim. V nové budově najde své místo magnetická rezonance, která třebíčské nemocnici dosud chyběla.

Stavět se bude až do roku 2020

Nejvýraznějších změn dozná areál v nadcházejících měsících. K zemi půjdou i dvě další staré stavby - bývalá transfuzní stanice a ředitelství, které je spojené se vstupní branou. Vše by se mělo stihnout do konce letošního roku.

Bourání budovy ředitelství přinese do areálu nemocnice a jejího okolí největší dopravní omezení.

„V září bude vjezd a výjezd do nemocnice možný jen ze Sportovní ulice. V místě rušné křižovatky bude dopravu řídit semafor a zřejmě bude i omezena maximální rychlost. Po rekonstrukci se ale dopravní situace při příjezdu do nemocnice zpřehlední. Dojde k narovnání silnice vedoucí do areálu nemocnice z Bráfovy třídy a vybudování několika nových parkovacích míst,“ uvedl Petr Palovčík.

Momentálně se v nemocnici rekonstruuje také budova bývalé porodnice. Stavební práce v areálu třebíčské nemocnice mají pokračovat až do roku 2020.

„Důvodem je výstavba nových operačních sálů, které měly být původně jen rekonstruovány. Nebylo by to ale možné bez jejich úplného uzavření. Proto se kraj rozhodl pro přístavbu a následnou přestavbu původních sálů,“ řekl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.

Hodnota přístavby nových sálů, pořízení vybavení a úpravy původních prostor dosáhne zhruba 200 milionů korun.