Vysočina Tourism připomene sto let staré příběhy i architekturu

„Prostřednictvím připravovaných aktivit si chceme připomenout významný mezník, který je spojený s počátky naší republiky. S nimi souvisí desítky až stovky událostí a neobyčejných příběhů, které se odehrály na dnešním území Vysočiny a do dnes je řada míst stále připomíná. Proto bychom se měli zastavit a podívat se na naše okolí trochu jinýma, možná zvídavýma, očima,“ vysvětluje ředitel Vysočina Tourism Tomáš Čihák.

„Napříč Vysočinou jsme hledali zajímavé osudy, významné osobnosti, události, ale třeba i stoleté obchodní značky a zjistili jsme, že Vysočina se do dějin rozhodně zapsala. Postupně budeme prostřednictvím webu, sociálních sítí a tiskovin jednotlivé příběhy odhalovat,“ prozradila Monika Brothánková z Vysočina Tourism a odtajnila jeden z příběhů.



„Vůbec prvního vojáka Švejka, a to ještě za účasti samotného Jaroslava Haška, si v divadle v tehdejším Německém Brodě zahrál jeho rodák a filmová hvězda první republiky Karel Noll. Dnes ho v Brodě připomíná kavárna Noll.“ A takových příběhů a zajímavých osudů pracovníci Vysočina Tourism společně s historiky krajských a regionálních muzeí vypátrali celou řadu. Nepůjde ale pouze o osobnosti.



„Připomínat si budeme návštěvu prezidenta Masaryka ve Žďáře, v Telči nebo v Třebíči, slavnou ALPU, limonádu ZON, celosvětově známou síťovku Vavřína Krčila, architektonické skvosty minulého století, ale třeba i počátky výroby knoflíků v Žirovnici nebo výroby kartáčů v Pelhřimově. Prostřednictvím originálních památníků vzpomeneme na padlé v I. světové válce a historické fotografie nám přiblíží, jak se hrál hokej v Německém Brodě nebo jak se lyžovalo v Novém Městě na Moravě v první třetině minulého století,“ doplnila Monika Brothánková.

S tématem stoletého výročí jsou spojeny oslavy 130 let vzniku Klubu českých turistů. „Je to ideální příležitost připomenout nejen lidem na Vysočině, ale i z širokého okolí a sousedních států, že se pyšníme krásnou přírodou, Žďárskými vrchy, Železnými horami, údolími řek Doubravy, Jihlavy nebo Rokytné, ale také Javořicí, Čeřínkem nebo Křemešníkem, a to je jen malý výčet krásné čisté přírody a míst, která potěší pěší, cyklisty, mladé, starší i rodiny s dětmi. Dalšími významnými tématy tak pro letošek bude turistika a cyklistika,“ doplnil na závěr ředitel Vysočina Tourism Tomáš Čihák.