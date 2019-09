Těhotenství už nebude propustkou z vězení, chystá se novela trestního řádu

Petra Janáková odsouzená za vraždu ke třiceti letům vězení dočasně opustila káznici letos v červnu. Na svobodu musela být propuštěna kvůli svému těhotenství, aniž by měla určený jakýkoli dohled.

Do jiného stavu přišla ve vazební věznici v Hradci Králové a minulý týden v pátek porodila. Za mříže se může vrátit až za rok.

Tento případ přiměl ministerstvo spravedlnosti a poslance přijmout opatření, aby se už podobný scénář nemohl opakovat. Současné zákony totiž s něčím takovým nepočítají.

„Nikdo netušil, že by k něčemu takovému mohlo dojít,“ konstatovala ministryně spravedlnosti Marie Benešová při dnešní návštěvě ženské věznice ve Světlé nad Sázavou.

Mimo jiné právě ve spolupráci s ženskou věznicí, ale i s dalšími poslanci a vězeňskou službou, vzniká návrh novely trestního řádu, který bude podobné situace řešit. „V říjnu ho předložíme do poslanecké sněmovny,“ prohlásil předseda parlamentního podvýboru pro vězeňství Petr Sadovský. I on se návštěvy ve Světlé účastnil.

Podstatou návrhu je nová pravomoc předsedy příslušného soudního senátu. Ten rozhodne, zda bude moci být žena odsouzená za zvlášť závažné trestné činy s trestem delším deseti let v případě těhotenství propuštěna na svobodu. Pokud soudce určí, že to není možné, zůstane žena během těhotenství i těsně po porodu za mřížemi.

„Zohledňovat bude osobnost matky, zájem dítěte, spáchaný trestný čin i ochranu společnosti,“ uvedla Benešová. Pokud soudce trest odsouzené odloží, bude ji sledovat probační a mediační služba.

V návrhu novely trestního řádu je i vznik nového oddělení. To by mělo být právě ve světelské věznici. Určené bude těhotným ženám a matkám s dětmi do jednoho roku věku.

Světlou si zákonodárci vybrali proto, že už tu řadu let úspěšně funguje oddíl pro matky s dětmi. Ten umožňuje pobyt odsouzených žen za mřížemi i s jejich dětmi ve věku od jednoho do tří let.

„Je specifikem českého vězeňství, které se osvědčilo,“ říká o oddělení generální ředitel vězeňské služby Petr Dohnal.

Případ Petry Janákové Osmadvacetiletá žena byla pravomocně odsouzena na třicet let do věznice s ostrahou za vraždu sběratele poštovních známek a mincí a pokus o vraždu dalších tří lidí. Vraždu spáchala ještě se svým exmanželem Jaroslavem Janákem. Sběratele vylákali na schůzku a následně ho žena při společné cestě autem zastřelila. Muž poté tělo odtáhl do kukuřičného pole u Lázní Bělohradu. Druhý den se tam vrátil pro 34 tisíc korun, které měl sběratel u sebe.

Při pobytu ve vazební věznici v Hradci Králové ale Janáková otěhotněla. Jak se to mohlo stát, stále vyšetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů. Sama odsouzená tvrdila, že to nebylo záměrné, že ji znásilnili tři dozorci. „Paní Janáková mění výpovědi. Prověřují se různé varianty a čeká se i na posudky,“ popsal generální ředitel vězeňské služby Petr Dohnal.

Vyšetřování trvá už minimálně od června. Podle TV Prima odebrali vyšetřovatelé ihned po porodu DNA dítěte. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová má však k délce vyšetřování výhrady. „Trvá to trochu dlouho. Při zjištění jakýchkoliv pochybení však vyvodím z případu personální důsledky,“ vzkázala.

Ve Světlé nad Sázavou je tento oddíl v provozu od roku 2002. Za tu dobu jím prošly stovky žen a dětí. Má kapacitu pro patnáct odsouzených a dvacet dětí.

Prostředí se tu neliší například od školek, děti mají k dispozici barevné prostory se spoustou hraček. Jezdí na výlety, mají množství aktivit, využívat mohou dvě venkovní hřiště.

Matky se o ně starají 24 hodin denně. Odsouzené i děti jsou v kontaktu s psychology, sociálními pracovníky i třeba budoucími školkami či dětskými domovy.

Už letos na podzim by měla ve Světlé začít stavba nového pavilonu, jehož součástí by byl plnohodnotný oddíl i pro odsouzené těhotné či ženy s dětmi do jednoho roku věku. „Odhadované náklady jsou kolem 14 milionů korun,“ poznamenal Dohnal.

Světelská věznice je podle slov její ředitelky Moniky Myšičkové na zřízení takového oddílu připravena. Koncepci má připravenou už z roku 2004, kdy vznikl jakýsi pilotní projekt. „Měli jsme v něm dosud dvě ženy,“ podotkla ředitelka.

Porod v Praze, do Světlé návrat i s dítětem

V praxi by to mělo vypadat tak, že pokud soudce ženě trest nepřeruší, během těhotenství by pobývala na speciálním oddílu světelské věznice. Byla by pod zdravotnickým dohledem pankrácké vězeňské nemocnice. Porod by absolvovala na klinice v Praze a do světelské věznice by se po porodu vrátila i s dítětem.

„V poslední době jsme personálně posílili, máme tady tým odborníků, kteří jsou školeni na práci s takovými odsouzenými. Na zřízení takového oddílu bychom dokázali velice rychle a pružně reagovat,“ ujistila Monika Myšičková.

VIDEO: Propuštěná vražedkyně Petra Janáková porodila Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Návrh novely trestního řádu začali okamžitě po propuštění Petry Janákové připravovat někteří poslanci. Podvýbor pro vězeňství zpočátku počítal s tím, že by řád nově umožňoval přerušení trestu pouze v případě, že bude ohrožen život či zdraví matky nebo dítěte. Nakonec se ale dohodl na společném postupu s ministerstvem spravedlnosti.

„Náš původní návrh byl příliš striktní. Přijali jsme proto mírnější verzi, kterou rámcově chystá ministerstvo spravedlnosti. Návrh konzultujeme i s ministerstvem zdravotnictví,“ dodal Petr Sadovský.

To, že ženy otěhotní ve vazební věznici nebo ve výkonu trestu bylo až dosud zcela ojedinělé. Podle Petra Dohnala to nicméně byl jeden ze způsobů, jak se dostat na svobodu, o němž odsouzené dobře věděly.

„Zachytili jsme jakýsi manuál, v němž si odsouzené ženy sdělují zkušenosti z výkonu trestu. Byla v něm zmíněna i možnost otěhotnění,“ prozradil Dohnal.