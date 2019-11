Světlá získala pozemky pro novou silnici a most, kraj zatím stavbu nechystá

„Na levém břehu Sázavy jsme už všechny potřebné pozemky vykoupili. Zbývá nám jen malá část na pravém břehu. Věřím, že velice brzy budeme mít i tu,“ řekl světelský starosta Jan Tourek.

Pozemky město potřebuje k tomu, aby mohla vést nová silnice od skláren k nádraží. Má být zhruba tři sta metrů dlouhá a zahrnovat i most. Spojila by výpadovky na Havlíčkův Brod a na Habry, tedy silnice II/150 a II/347 v místech, kudy dnes vede cesta a lávka pro pěší.

Hlavním cílem vedení města je na tuto novou spojku odklonit dopravu z náměstí Trčků z Lípy, které chce radnice nechat zrekonstruovat.

„Na novou dlažbu už nechceme těžkou nákladní dopravu pustit,“ konstatoval světelský místostarosta Josef Hnik.

Zatím vzniká jen smlouva o spolupráci

Přes náměstí musí nyní směrem na Habry projíždět veškerá doprava z průmyslových zón. Pokud nechtějí dopravci zvolit dvacetikilometrovou zajížďku přes Havlíčkův Brod, nemají ve Světlé jinou možnost.

O vybudování mostu a přeložky silnice Světlá nad Sázavou uvažuje už několik let. Protože by se však jednalo o krajskou komunikaci, musel by ji chtít i kraj. A to se zatím neděje.

„V současné době se projednává smlouva o spolupráci, kde bude specifikováno, jaké kroky při přípravě akce učiní město a jaké kraj. O termínu realizace zatím nelze vůbec mluvit,“ popsala současný stav mluvčí kraje Eva Neuwirthová.

Ačkoliv Kraj Vysočina nemá zatím o investici jasno, přeci jen došlo k posunu oproti době před třemi roky, kdy se radnice začala hlasitěji ozývat. „Čísla prostě ekonomicky nevychází. Intenzita dopravy ve Světlé není taková, aby se vysoké náklady vyplatily,“ vzkázal tehdy do Světlé krajský radní pro oblast dopravy Jan Hyliš.

Vybudování 300 metrů dlouhého úseku kolem skláren, stavba mostu a napojení na stávající komunikaci před železničním nádražím by podle odhadů přišly zhruba na 100 milionů korun. V této částce už jsou i veškeré studie, projekty a nákup potřebných pozemků.

Podle vedení města však Kraj Vysočina „ekonomickou výhodnost“ nové silnice nepočítal správně. „Na kraji to berou jako obchvat, ovšem ve skutečnosti se o obchvat jednat nebude. Bude to opravdu jen silnice, která odvede těžkou dopravu z náměstí,“ opakuje Tourek.

Stavba závisí na tom, zda se podaří sehnat peníze z dotací

Postupem času se ale postoje města a kraje pomalinku sbližují. Pomohla k tomu řada již uskutečněných jednání. A řada dalších bude následovat.

„Na tom podstatném jsme už ale dohodnuti. My jako město připravíme veškerou dokumentaci pro územní řízení a získáme potřebné pozemky. Předpokládám, že bychom to mohli mít hotové do konce února. Další už bude na kraji,“ přiblížil světelský starosta.

Pro Kraj Vysočina bude zásadní sehnat na stavbu peníze. „Tuto stavbu budeme realizovat pouze za podmínky, že finanční krytí akce bude zajištěno z finančních zdrojů mimo rozpočet kraje,“ zdůraznila mluvčí kraje Neuwirthová. Obě strany se tak budou spoléhat především na evropské peníze.

Místostarosta Josef Hnik je přesto optimista. „Nová silnice by se mohla dostat do rozpočtu kraje už na rok 2021,“ tvrdí.

Eva Neuwirthová však jeho nadšení krotí. „Celý proces je teprve na začátku,“ upozorňuje.

Až bude přeložka dokončena a otevřena, počítá Světlá s tím, že si od kraje do své správy převezme celou Nádražní ulici vedoucí od náměstí až k železniční stanici. A také že tudy zakáže průjezd nákladních aut. S tím ostatně počítá už pro období rekonstrukce náměstí, s níž chce začít za necelé dva roky.