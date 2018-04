Oprava století za 41 milionů korun. Přibyslav čeká půlrok komplikací

Práce mají začít v květnu, skončí v říjnu. „Letošní rok bude z hlediska dopravy pro naše obyvatele rokem velmi komplikovaným,“ říká diplomaticky starosta Martin Kamarád.

Vedle běžného života ovlivní rekonstrukce i všechny akce pořádané v centru města a jeho okolí – ať už letní Přibyslavské slavnosti a pouť, přehlídku hasičské techniky PyroCar nebo zářijové Mlékárenské dny.

Na průjezdu Přibyslaví jsou už od počátku minulého týdne semafory a drobné omezení, zatím spíše lokálního charakteru. „V rozmezí patnácti dnů zde své opravy provede společnost Vodovody a kanalizace,“ upřesňuje Kamarád.

Samotná oprava průtahu městem začne až poté. „Přesný termín zahájení prací dosud neznáme. Ten bude až po podpisu smlouvy se zhotovitelem, který by se měl uskutečnit v následujících dnech. Prozatím platí to, že rekonstrukce silnice I/19 začne v květnu,“ konstatuje Marie Tesařová, ředitelka jihlavské správy ŘSD.

Uzavřou vždy polovinu silnice

Teprve zhotovitel si bude postup prací řídit. Domlouvat by se měl s městem, aby alespoň částečně reflektoval i jeho potřeby. A také aby zkoordinoval rovněž druhou akci, za níž právě Přibyslav bude stát.

Radnice totiž chce současně s rekonstrukcí silnice položit novou kanalizaci v místních částech Keřkov a Dobrá. Právě přes ně hlavní tah vede a kvůli omezenému prostoru bude nutné zasáhnout kanalizací pod povrch silnice a místy ji tudy dokonce vést celou.

„Na kanalizaci máme přislíbenou dotaci, teď to stvrdíme podpisem. Zhotovitele máme vysoutěženého, do patnácti dnů od podpisu může začít stavět,“ doplňuje Kamarád.

S ŘSD musí město doladit mnoho detailů kolem postupu prací, uzavírek, ale třeba i samotného vedení kanalizace pod silnicí první třídy. Prozatím je jasné, že podstatná dopravní omezení Přibyslav postihnou nejdéle od května do konce října. „Oprava vozovky bude rozdělena podle různé technologie na pět dílčích úseků,“ informuje ŘSD na svých webových stránkách.

Pracovat se bude vždy na polovině silnice, doprava bude řízena semafory. Ty by měly být provázané a tvořit takzvanou zelenou vlnu.

„Pracovat se bude pravděpodobně vždy na dvou úsecích zároveň. Je třeba se smířit s tím, že po odfrézování bude vždy jeden pruh zhruba týden uzavřen a nebude se na něm vizuálně nic dít, protože se zde bude měřit a výsledky měřeníse budou xvyhodnocovat,“ popisuje přibyslavský starosta.

Kamiony pojedou přes Ždírec

Tranzitní doprava nebude přes Přibyslav jezdit vůbec, bude odkloněna přes Ždírec nad Doubravou. Je to i kvůli tomu, že během oprav bude zhruba na šest týdnů zcela uzavřen úsek průtahu mezi odbočkami k nádraží a do Olešenky. Objížďka povede kolem letiště k místní části Hřiště a do Ronova. A tudy těžká doprava nebude moci projet.

Podle přibyslavského starosty budou dopravní omezení komplikovaná i v tom, že se budou každou chvíli měnit a značení se bude často přemisťovat.

„Změny by měly být rychlé, třeba i po týdnech. Proto jsme na městské webové stránce zřídili speciální záložku, v níž budeme o momentální podobě uzavírek informovat. A popis aktuální situace najdou i uživatelé mobilní aplikace Česká obec,“ upozorňuje Kamarád.

Práce v úseku od Dobré po Ronov nad Sázavou by měly celkem stát kolem 41 milionů korun. Na podobnou sumu přijde město i položení kanalizace v Dobré a Keřkově.

Modernizace silnice od Havlíčkova Brodu na Žďár nad Sázavou tím ovšem neskončí. Na příští rok je v plánu rekonstrukce úseku od Sázavy po Žďár. „Letos jsme tím nechtěli řidičům komplikovat už tak složitou situaci a přípravy jsme pozdrželi. V tuto chvíli se blíží ke konci práce na projektu,“ podotýká Tesařová.