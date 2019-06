V Pelhřimově ukážou Pepina, pokročilejší verzi stopující robotky Matyldy

Nápad vznikl na podzim v hlavě Josefa Vaňka z pelhřimovského Muzea rekordů a kuriozit. „Rádi bychom robota Pepina představili 8. června na festivalu Pelhřimov – město rekordů,“ řekl Vaněk.

Nový robot by měl sloužit ve škole i jako didaktická pomůcka. „Máme hotovou pánev a nohy robota, máme připravenou hlavu, která bude mrkat a mluvit, skládáme ruce. Naším cílem je robota do termínu festivalu mechanicky složit. Jeho programování a rozpohybování bude pro studenty i nás učitele práce na další měsíce, možná i roky,“ řekl učitel Petr Burda.

Jednotlivé části robota vznikají tiskem z umělé hmoty na 3D tiskárně. „Už to samo o sobě je časově náročné, protože delší části tiskne 3D tiskárna třeba i 25 hodin,“ řekl Burda.

Tým tvůrců vychází při stavbě robota z předlohových výkresů tvůrců Matyldy Radky Benšové a Michala Seidla z Jablonce nad Nisou. Ti robotku Matyldu vytvořili a loni 31. října vyslali na cestu autostopem.

Během osmi dnů Matylda urazila 1 718 kilometrů, svezlo ji více než padesát řidičů. Cestu ukončila v Pelhřimově, kde získala domov v expozici muzea rekordů.

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště (SPŠSOU) nad Matyldou převzaly patronát. Studenti by měli robotku postupně opravit.

„Její cestu jsme sledovali, byl to zajímavý sociální experiment. Vzhledem k tomu, že jsme v Čechách, mohla dopadnout podstatně hůř. Dopadlo to dobře, docestovala do cíle poškozená, ale částečně funkční. Lidé ji tehdy dokonce cestou opravovali,“ řekl student Tomáš Valenta, který s týmem pracuje na zrození robota Pepina.

Tvorba funkčního jednoduchého humanoidního robota je částečně neznámým terénem i pro učitele.

VIDEO: Stopl si nás robot Matylda. Vrčela a hrozila nám rukou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Už jen základní naprogramování, aby robot byl schopen stát bez jakýchkoli dalších pohybů, bude pro studenty velká výzva, není to nejjednodušší. Vím, že kolegové z jiné školy řešili například problém chůze robota několik let,“ řekl Burda.

VIDEO: Robot Matylda stopuje z Jablonce do Pelhřimova Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Studenti robota rozpohybují servomotory ovládanými třemi jednoduchými mikropočítači Arduiono, jsou podobné malým destičkám.

„Těším se, že budu moci něco naprogramovat a hned uvidím výsledek,“ pověděla další ze studentek, Veronika Brtnová. Pepino bude mít oproti Matyldě kromě jiného i více poháněcích ústrojí.