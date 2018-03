Ze tří zastupitelů za ANO na radnici v Pelhřimově nezbyl ani jediný

Ze zmíněné trojice byla před čtyřmi lety členkou hnutí pouze Ivana Kociánová, zbylí dva kandidovali jako nezávislí. Dnes už v hnutí není ani ona.

„Nefungovalo to podle mých představ. V místní organizaci nebyla dobrá komunikace. To byl hlavní důvod, proč jsem z hnutí vystoupila,“ tvrdí dnes Kociánová. Bližší detaily však sdělit nechce.

Z dalšího rozhovoru ale postupně vyplývá, že za jejím odchodem stál zřejmě i osobní spor s předsedkyní oblastního hnutí Bohumilou Kobrlovou. „Prostě to mezi námi nefunguje,“ potvrzuje Kociánová.

Osobní spor připouští i Kobrlová, která jej však nevidí jako hlavní důvod.

„Jsem člověk, který se ve chvíli, kdy se jedná o pracovní záležitosti, dokáže od osobního sporu oprostit. Dokázala bych spolupracovat i přes to, co na osobní úrovni bylo. Proto nechci říct, že to bylo pouze na osobní úrovni,“ tvrdí předsedkyně hnutí na Pelhřimovsku.

Skončila jako radní i asistentka

Když se ANO před čtyřmi lety poprvé probojovalo na pelhřimovskou radnici, vstoupilo do koalice se sociálními demokraty, lidovci a občanskými demokraty. V sedmičlenné městské radě získalo místa dvou neuvolněných radních. Kromě Kociánové se radním stal i Jaroslav Vítků.

Kociánová tou dobou byla předsedkyní oblastní organizace hnutí a zároveň i asistentkou poslance Josefa Kotta. Obě pozice však postupem času opustila.

„To, že skončila jako moje asistentka, bylo dáno jejím pracovním vytížením. Bylo to na její žádost, provozuje logopedickou ordinaci a nezvládala to časově,“ vysvětluje odchod sám Kott.

I přesto prý spolu neustále udržují kontakt a konzultují některá rozhodnutí. „Od samého začátku s našimi zástupci komunikuji. Proto si nemyslím, že by skutečnost, že ani jeden z nich momentálně není členem našeho hnutí, výrazně narušila nějakou součinnost,“ doplnil poslanec.

„Už několik let nemáme na radnici zastoupení“

Jenže praxe byla leckdy jiná. Všichni tři zástupci si velmi často hlasovali podle svého vlastního přesvědčení a koaliční partneři se nemohli vždy spolehnout na to, že získají jejich plnou podporu. Zejména Marie Minářů v řadě případů hlasovala společně s opozicí.

„Vím, že jsem hlasovala jinak. Ale prostě jsem měla svůj názor,“ říká Minářů.

„Nemůžete jim přikázat, jak mají hlasovat. Je ale pravda, že byla hlasování, kdy jsem si představoval, že budeme jednotní, a ne vždy se to podařilo,“ krčí rameny Kott.

Jeho stranická kolegyně Kobrlová zaujímá k dění na pelhřimovské radnici o něco vyhraněnější postoj a od činnosti zastupitelů si drží odstup.

„Už několik let nemáme jako hnutí ANO na radnici zastoupení. Rozhodnutí, která tam dělali, byla sice pod hlavičkou ANO, ale nikdy nebyla komunikována s členskou základnou,“ zmínila.

Definitivní rozchod pak dokonají podzimní komunální volby. Na kandidátce ANO už se jména Kociánové, Vítků ani Minářů neobjeví. „Určitě tam s námi nebudou,“ potvrzuje Kobrlová.

Kociánová a Vítků by však chtěli v komunální politice setrvat. Proto se snaží poskládat vlastní uskupení nezávislých kandidátů. S nabídkou oslovili i Marii Minářů.

„Už několikrát se ale vyjádřila, že to nesplnilo její očekávání, takže asi nebude chtít pokračovat. Ale stále je čas, ještě se jí zeptám znovu,“ neztrácí naději Kociánová.

Její kolegyně však už znovu do zastupitelstva nechce. „Kandidovat nebudu. Měla jsem pocit, že jsem toho udělala malinko. Měla jsem jinou představu,“ vysvětluje své rozhodnutí.