Na festival rekordů do Pelhřimova přijede i autor nejslavnější penalty

Festival rekordů a kuriozit v Pelhřimově Pátek 8. června Galavečer, od 19.30 Fotbalová legenda Antonín Panenka, ohýbání železných tyčí o hlavu, loutka koncertující na kytaru, nejvíc roztočených talířů, fakír Petr Fiedor a jeho ohňová show, akrobatické balancování na válci, vyhlášení rekordmanů roku a cen Světové unikáty z České knihy rekordů, uvedení do Rekordmanské síně slávy, koncert Oravia Deep Purple revival band, show akrobatů v točící se výškové konstrukci s pyrotechnickými efekty. Sobota 9. června Dopoledne, od 9 do 13 hodin v Městských sadech Tuplák vypitý hlavou dolů, nejdelší limuzína v ČR, největší hlavolam v demižonu, žonglování vrhačskými koulemi, roztáčení největšího počtu obručí na těle, trialové rekordy, největší psí setkání plemene Kavalír King Charles Spaniel. Odpoledne, do 18 hodin Obří leporelo hodonínských mažoretek, fotbalová ekvilibristika Jana Skorkovského a Jiřího Kremsera, Eiffelova věž vyřezávaná laserem, nejrychlejší karikaturista světa Lubomír Vaněk, gymnastická výdrž na provaze, přirážení ytongů, rozbíjení kamenů pěstí. Galavečer, od 19.30 Bike trial show, rekordmani ve hře na akordeon, show hula hoop, rychlopřevlékání, koncert Xindlu X s kapelou, barevná laser show. Zdroj: Agentura Dobrý den