Před vjetím do laguny uchrání řidiče v Pelhřimově speciální semafor

Laguna a v ní „utopené“ auto, kterému hladina vody dosahuje až k mřížce chladiče. Po dlouhé roky to byl typický obrázek, který se naskytl lidem v Pelhřimově, když přišel přívalový déšť. Na hlavní výpadovce na Jindřichův Hradec totiž nemá voda kam odtékat, proto se tam plní dolík pod železničním viaduktem.

„Nevíte, jak to vypadá pod viaduktem?“ Takové dotazy padají velmi často na sociálních sítích, jakmile vydatněji prší. Není divu, v dočasném jezeře už zůstalo několik aut, včetně offroadů. Naposledy na kritickém místě uvázlo začátkem června černé BMW. Na pomoc mu musel přispěchat řidič terénního vozu, který uvězněný automobil vyprostil.



Možná to bylo poslední auto, které ve vodní pasti pod železničním viaduktem zůstalo stát. Po více než roce a půl totiž v místě vznikne speciální semafor. Ten, pokud hladina vystoupá příliš vysoko, řidiče do kritického úseku silnice nepustí.



„Máme to vysoutěžené a do konce srpna by to mělo být hotové,“ oznámila Marie Tesařová, ředitelka jihlavské správy Ředitelství silnic a dálnic, které je správcem inkriminované cesty na Jindřichův Hradec.



Na místě se už začalo pracovat. „Jsou tam vyhloubené výkopy a přivádějí se tam kabely,“ potvrdil starosta města František Kučera.



Celý systém bude fungovat tak, že pod mostem bude nainstalováno čidlo. Pokud voda vystoupá nad určitou výšku, na semaforu se rozsvítí červená. Auta tak budou mít pod most zakázaný vjezd.



Minimálně na Vysočině to bude unikátní záležitost. „Nic podobného jsme zatím ještě nikde nedělali. A poměrně dlouho nám trvalo, než jsme sehnali toto řešení, protože nic takového tady nikde není,“ uvedla Tesařová. Cena úprav by se měla podle jejího vyjádření vejít do milionu korun.

Až doposud varovala řidiče v Pelhřimově před možností zaplavené silnice pouze speciální značka. Ta byla ale už od začátku zamýšlená jako provizorní řešení, než se namontuje semafor.



Ani tak nedokázala zabránit tomu, aby někteří šoféři, kteří špatně odhadli výšku hladiny, do vody, jíž místní přezdívají pelhřimovské moře, nevjeli.



Hlavní problém zmiňovaného úseku na výpadovce na Jindřichův Hradec tkví v tom, že kanalizace pod železničním přejezdem nestačí pojmout větší množství vody.

„Je to dané také tím, že nad viaduktem vyrostl ohromný firemní areál, kde jsou všude zpevněné plochy. Dříve, když tam byla jen půda a tráva, se stačila voda vsáknout. Teď steče dolů,“ vysvětloval už před časem Kučera.

Dlouhé roky se však podle něj situací nikdo zvlášť nezabýval. Až teprve pár vydatných dešťů z léta 2016 diskusi na toto téma znovu otevřelo.



„To byl opravdu výjimečný stav,“ přiznal vedoucí pelhřimovského investičního odboru Josef Koňák. „Předtím se něco podobného objevilo snad někdy v roce 2003. Když ale prší normálně, tak se tam objeví jen trochu větší louže,“ doplnil.