Vysočina ožívá letními festivaly

K létu na Vysočině neodmyslitelně patří hned několik hudebních festivalů. Na své si u nás přijdou milovníci těch nejrozmanitějších žánrů. Zatímco takové Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou letos mají 33 let a Prázdniny v Telči krásných 35 let, Trampský širák oslaví v závěru srpna na Hanesově mlýně u Štoků 15 let od prvního ročníku. Příznivce vážné hudby pak v srpnu potěší Festival Petra Dvorského, Mezinárodní hudební festival Václav Hudeček a jeho hosté a festival Hudba tisíců – Mahler Jihlava.