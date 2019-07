Už žádné vzorky naslepo, rakovinu prostaty odhalí speciální technologie

„Díky této fúzi máme k dispozici maximální rozlišení nejdrobnějších ložisek. Pacient podstoupí vyšetření na magnetické rezonanci, já od radiologů dostanu obraz s dokonalým popisem a označením podezřelých ložisek. Data nahraji do nového ultrazvuku s vysoce výkonným grafickým procesorem. Kombinace těchto nových technologií umožňuje snímání prostaty ve třech rovinách v reálném čase,“ říká novoměstský urolog Jaroslav Tůma mladší.

Díky tomu dokážou lékaři cíleně zaměřit patologické ložisko, ze kterého provedou biopsii.

„Pro srovnání: při systematické biopsii odebíráme několik vzorků v pravidelné struktuře, takzvaně naslepo, “ vysvětluje Tůma.

Zároveň připomíná, že zásadní je spolupráce s radiology. „Základem vyšetření je správně provedená magnetická rezonance a potom přesný popis obrazu prostaty. Bez radiologů, kteří to umí, bychom cílenou biopsii provádět nemohli. Stejně důležitá je spolupráce s patology. Toto vyšetření nemůžeme provádět bez dobře fungující mezioborové spolupráce,“ upozorňuje.

V Novém Městě touto metodou za šest měsíců vyšetřili padesát pacientů. „Šlo o lidi z celé Vysočiny a velké části Jihomoravského kraje. Jsme zatím jediné urologické pracoviště v tomto regionu, které cílenou biopsii provádí. U třiceti pacientů jsme díky této novince zachytili rakovinu prostaty, klasickou metodou by nebylo možné tyto karcinomy včas diagnostikovat,“ pokračuje Tůma.

Vyšetření prostaty je vhodné u mužů starších padesáti let, kteří nebyli během posledních dvou let vyšetřeni. „Na prevenci by určitě měli myslet i muži nad 45 let v případě, že byl jejich blízkému příbuznému diagnostikován karcinom prostaty. Vyšetření varlat není věkově limitováno,“ doplňuje Tůma.