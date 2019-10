Na střechu Afriky si horolezec Jaroš došel pro Bassovu Korunu světa

O úspěšném výstupu informoval zprostředkovaně nejdřív přes svoji partnerku Olgu Růžičkovou.

„Ve dvě v noci vyráželi členové expedice ze čtyř tisíc metrů k vrcholu, pak hned spěchali zpátky do základního tábora,“ popisovala Růžičková, která je s horolezcem ve spojení. To však komplikovaly technické problémy.

Nejvyšší vrchol Afriky, ležící v Tanzanii, by sám o sobě nebyl tak zajímavý, je považován spíše za turistickou než horolezeckou záležitost.

Pro Radka Jaroše však byl výstup na ikonický vrcholek se sněhovou čepicí vstupenkou do prestižního klubu Seven Summits neboli Koruna světa či planety. Jak naznačuje název, zahrnuje nejvyšší vrcholy všech kontinentů.

Koruna světa Radka Jaroše 19. 5. 1998 Mount Everest, 8 848 m n. m.

31. 5. 2016 Denali, 6 190 m n. m.

4. 10. 2016 Elbrus, 5 642 m n. m.

29. 8. 2017 Mount Kosciuszko, 2 228 m n. m.

25. 12. 2017 Vinson Massif, 4 892 m n. m.

6. 1. 2019 Aconcagua, 6 959 m n. m.

1. 10. 2019 Kilimandžáro, 5 895 m n. m.



Pozn. red.. Podle seznamu Reinholda Messnera zbývá Puncak Jaya, 4 884 m n. m.

Pětapadesátiletý dobrodruh z Nového Města na Moravě je podle dostupných statistik teprve šestým „korunovaným“ Čechem.

Když však jeho úspěchy propojíme s Korunou Himálaje, kterou dokončil v srpnu 2014 výstupem na všech čtrnáct osmitisícovek, nyní patří mezi pár vyvolených na celé planetě, kterým se to povedlo bez použití umělého kyslíku.

„Úspěšný výstup na nejvyšší vrchol afrického kontinentu pro mě znamená dokončenou Korunu světa podle Bassova seznamu. Děkuju všem za podporu!“ poslal Jaroš vzkaz na svůj web.

Američan Richard Bass vytvořil – a také jako první vylezl – Korunu světa s tím, že započítal nejvyšší horu pevninské Austrálie Mount Kosciuszko (2 228 m). Naopak Ital Reinhold Messner australskou horu nahradil indonéským vrcholem Carstensz Pyramid (Puncak Jaya), protože legendární horolezec oblast rozšířil o Oceánii.

Tam se Radek Jaroš teprve vydá, asi napřesrok. „Spěchat nebudu, nejde mi o to zvládnout všechno co nejrychleji,“ poznamenal před odletem do Afriky.

Dvoutýdenní výpravu zakončí na Zanzibaru. Nynější expedice je tak trošku nad plán. Do Afriky se však vrátí znovu na přelomu roku s původně plánovanou expedicí. „Pojedeme do Rwandy, Ugandy, Konga a Tanzanie,“ nastínil Jaroš své další plány.