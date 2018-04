Metamfetamin ve zdech. Křižanov čistí polikliniku od škodlivin

Výrobna drog podle celníků fungovala asi dva roky a mohla vyrobit až sto kilogramů čistého metamfetaminu, pro nějž se běžně používá název pervitin. Aktuálně městys zahájil sanaci zdravotního střediska, které stojí přímo naproti varně.

„Stav je zatím takový, že městys zaplatí větší sumu peněz, aby si pomohl sám. Zateplujeme zdravotní středisko a potřebujeme to dát do pořádku,“ vysvětluje aktuální kroky místostarostka Křižanova Radomíra Schmidová.

Z budovy střediska už je odstraněna kontaminovaná omítka a specialisté z firmy Vakos XT se v úterý pustili do sanace zdiva. Stejně tak provádějí s pomocí místních dobrovolných hasičů čištění stavební suti uložené ve dvou kontejnerech na sběrném dvoře.

„Z odebraných vzorků na budově a jejich analýzy vyšel popis míst různě znečištěných metamfetaminem,“ říká generální ředitel firmy Vakos XT Bohuslav Doležal.

I on byl v úterý u toho, když jeho zaměstnanci v ochranných oblecích a s respirátory na sběrném dvoře sanovali stavební odpad v kontejnerech.

„Pomocí alkalických a oxidačních činidel likvidujeme metamfetamin zanesený v materiálu. Máme to odzkoušené, hodnoty by pak měly klesnout pod sledovatelnou hladinu,“ popsal.

Další pracovníci začali připravovat vyčištění budovy. „Průběžně budeme odebírat vzorky, na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze nám udělají další analýzu,“ doplnil šéf firmy.

Postupovat budou stejně jako v případě suti, navíc zdivo vyčistí ještě speciálním mycím prostředkem, aby neutralizovali zbytky nanášených látek.

Nebezpečná látka ve zdech přetrvává přes deset let

Podle vedoucího odběrové laboratoře Vakosu je právě metamfetamin největší zdravotní hrozbou.

„Látka přetrvává ve stavbách přes deset let, to je prokázáno. My jsme v jedné varně ve východních Čechách i po sedmi letech a kompletní rekonstrukci domu vytáhli ze zdi, kudy vedly hadice, množství, jako by se tam vařily drogy včera,“ srovnává Karel Lehmert.

Lidé dlouhodobě vystavení působení takových látek mohou mít abstinenční příznaky nebo například poruchu spánku.

Samotný dům, který je v katastru nemovitostí stále psaný na zadržené Vietnamce, byl logicky zasažen nejvíce.

Přes prosklené vstupní dveře jsou vidět i balíky balené vody. Nelegální varna kdysi bývala masnou, poslední majitelé ale maskovali svoji hlavní obživu prodejnou potravin.

„Celou situaci vnímám negativně. Doufala jsem, že už bude dům s varnou zbouraný. Údajně je všechno kolem zamořené, včetně zdravotního střediska. Kolem se pohybujeme všichni. To by nás nenapadlo, co se v tomhle domečku dělo,“ řekla jedna z oslovených obyvatelek městyse. Jinak se obyvatelé Křižanova o varně drog s reportérem MF DNES příliš bavit nechtěli.

Ministerstvo poskytlo pět milionů na analýzu rizik

Výhled Křižanovských je však přece jen optimističtější. „Získali jsme od ministerstva životního prostředí zhruba pětimilionovou dotaci na analýzu rizik. Bez ní se dál neposuneme. Vybíráme firmu, zmapujeme komplexně celý Křižanov. Budeme zjišťovat, jak je to hluboce a rozsáhle kontaminované,“ říká k dalším krokům místostarostka Radomíra Schmidová.

Do půl roku by pak radnice měla znát výsledky. „Pak bychom konečně řešili další sanaci a dosáhli na nějaké prostředky. V případě likvidace škod může jít o desítky až stovky milionů,“ upozorňuje místostarostka.

Kromě odhalené varny drog jednu ze sousedních lokalit zatěžuje také další problém. Místní mají studny kontaminované nebezpečnými chlorovanými uhlovodíky uniknuvšími při kovovýrobě umístěné v bývalé škole. Na znečištění se přitom přišlo jen díky odběrům souvisejícím právě s odhalenou varnou.

Video ze zásahu Celní protidrogové jednotky v Křižanově v dubnu 2016: