Letní prázdniny u vody? Koupaliště na Vysočině čeká řada novinek

Přesto, že letní prázdniny teprve odstartovaly, sezona už je v plném proudu. Většina provozovatelů totiž otevřela brány koupališť v první půlce června.

Luka zkouší udržet teplotu

Technickou novinkou na oblíbeném koupališti v Lukách nad Jihlavou je termoizolační fólie, kterou tady každý den po ukončení provozu celý velký bazén na noc zakrývají. V praxi novinka dokáže udržet i přes noc prakticky stejnou teplotu vody, jako v podvečer předchozího dne.



„Mělo by to celé fungovat jako poklička na hrnci, mezi večerní a ranní teplotou vody je jenom půl stupně rozdíl. Je to novinka i pro nás, zkoušíme plusy a minusy, nabíráme zkušenosti,“ řekl vedoucí koupaliště Viktor Wölfl.



Sbalení a rozbalení „pokrývky“ bazénu zatím trvá technikům koupaliště půl až tři čtvrtě hodiny. Fólií zde udržují teplotu vody v bazénu i proto, že ji přihřívají tepelnými čerpadly. Před kompletní rekonstrukcí vletech 2015 a 2016 koupaliště totiž mívalo poměrně studenou vodu.



K ochlazování vody během dne nyní přispívá i vítr, který údolím profukuje silněji než v minulých letech. Jehličnaté lesy v okolí totiž kompletně zničil kůrovec. Loucké koupaliště zahájilo provoz 7. června, nyní zde mají denně až 600 návštěvníků.



Jemnice se drží trendů

Naprostou novinkou je zahájení provozu nového koupacího biotopu v Jemnici na Třebíčsku. Podle informací jemnické radnice by měl být návštěvníkům poprvé k dispozici 1. července.

Je to v pořadí již třetí biotop, který se na Vysočině otevře. První vznikl v areálu Šiklova mlýna na Bystřicku, ten druhý byl v roce 2016 otevřen v Třešti. A právě tam se jemničtí nechali inspirovat. „Biotopy jsou trend posledních let. Je to bezchlorová voda. Systém filtrace má zajistit kvalitní vodu po celou letní sezonu,“ říká starosta Jemnice Miloň Slabý.



A právě tohle by mělo návštěvníky přilákat, protože okolní rybníky nebo i blízká Vranovská přehrada bývají už v v červenci špinavé.

Biotop leží v místě původní vodní nádrže v údolí řeky Želetavky. V jeho těsném sousedství vede cyklostezka spojující Jihlavu s rakouským městem Raabs. „Je to opravdu velmi krásná lokalita, kde jsou vzrostlé stromy, což v případě velkých veder zaručí příjemný stín,“ připomíná Slabý.

Celé vybavení jemnického biotopu, do kterého radnice investovala kolem 28 milionů korun, ocení podle starosty hlavně rodiny s dětmi. Jeho součástí budou vodní hřiby, skluzavky a tobogan. Vedle koupací plochy pro asi 400 návštěvníků je součástí areálu také nová přízemní budova bufetu, šaten a sociálního zařízení včetně sprch a terasy. Za budovou je umístěna část s mechanickými i biologickými filtry a vodní plocha s rostlinami.

Vodní ráj i s nerezovým brouzdalištěm

Na prázdninový nápor je přichystané také letní koupaliště Vodního ráje v Jihlavě. Na návštěvníky čekají opravené obklady v bazénových halách a také největší a zároveň nejdražší novinka nastávající sezony – nerezové brouzdaliště se skluzavkami pro nejmenší.



V areálu venkovního koupaliště jsou čtyři bazény s ohřívanou vodou – velký rekreační bazén s vodními atrakcemi ke koupání, 25metrový plavecký bazén spěti drahami určený pro rekreační plavání, zábavný dětský bazén s vodním hradem a brouzdaliště sloužící ke koupání nejmenších dětí.



Nechybí ani tobogan o délce 85 metrů, skluzavka, divoká řeka, perličková lůžka a další atrakce. Venkovní areál akvaparku je doplněn hřišti pro plážový volejbal a víceúčelovými hřišti pro tenis, nohejbal a volejbal.



Polanka teprve otevírá, brodské koupaliště má nová lehátka

V tomto týdnu finišovaly stavební práce na opravě bazénu a skokanské věže na třebíčském koupališti Polanka. „Právě na jejich dokončení závisí i zahájení sezony. Samozřejmě dalším faktorem, který toto datum může ovlivnit, je počasí,“ informovala mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

Město do opravy investovalo šest a půl milionu korun. Skokanská věž tohoto typu je největší atrakcí třebíčského koupaliště. Podobná není v širokém okolí. V minulosti se skokanské věže spíše bouraly. Vstupné pro dospělé by se mělo pohybovat od 50 do 70 korun. Počítá se s levnějším vstupným v určitých hodinách.



Nová lehátka si v letošní sezoně mohou zapůjčit návštěvníci letního koupaliště v Havlíčkově Brodě. Provozovatel areálu pro dezinfekci vody už několik let používá ozon. Návštěvníci se mohou těšit na 12 metrů dlouhou skluzavku, k dispozici je i kurt na plážový volejbal.

Vstupné pro letošní sezonu zůstává stejné jako v loňském roce. Například celodenní vstupné pro dospělé a děti nad 15 let činí 65 korun. Děti od 110 centimetrů výšky a senioři zaplatí 45 korun.

Připraveno je ale i speciální rodinné vstupné, ušetřit se dá i při pořízení čipového náramku. Koupaliště je otevřeno každý den od 9 do 19 hodin.



Bystřický bufet a večerní plavání ve Velkém Meziříčí

Mezi nejoblíbenější letní destinace na Vysočině patří také koupaliště v Bystřici nad Pernštejnem, rekordní návštěvnost tam bývá kolem 1 200 lidí denně. Na rozlehlé ploše však ani takový počet není problém. „U nás je nový pouze provozovatel bufetu,“ hlásí šéf bystřických sportovišť Zdeněk Mašík. Sezonu na Lužánkách zahájili 10. června. Otevřeno je o prázdninách denně od 9 do 19 hodin, pro předplatitele s čipy dokonce od 8 do 20 hodin.



Koupaliště Palouky ve Velkém Meziříčí bude i letos lákat na večerní plavání. „Loni se nám velmi osvědčilo,“ říká vedoucí sportoviště Karel Vidlák. Podle něj byl červen co do návštěvnosti zatím slabší, denním maximem bylo 500 lidí. O prázdninách chodívá až trojnásobek.