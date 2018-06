Děti v Jihlavě dělí kvůli chybějícímu chodníku od aut jen centimetry

Na sídlišti Kollárova, kde se škola nachází, chodníky prakticky nejsou. Žáci, kteří sem ráno míří pěšky, musí chodit buď po silnici, nebo po trávníku. V zimě se často brodí závějemi. Přitom jsou vystaveni nebezpečí od projíždějících aut.

Sídliště bylo budováno už v 60. letech minulého století, kdy automobilová doprava nebyla tak rozšířená. Jenže nyní, kdy téměř každého žáčka rodiče dovážejí až před vstup ke škole autem, je situace zcela rozdílná.

„Do školy nám chodí 560 dětí. Aut, která sem za ráno během půl hodiny najedou, je určitě kolem 250. Do toho se přidají zásobovací auta školní jídelny a máme to tu ucpané,“ popisuje obvyklou situaci ředitel školy Tomáš Zeman.

Podle něj už minula doba, kdy děti chodily do školy výhradně pěšky. „Dříve rodičům stačilo u školy přibrzdit a dítě vyslat z auta. Dnes je doba, kdy chtějí zaparkovat, doprovodit dítě k šatně a tam ho převléknout a přezout,“ podotýká.

Syna raději posílám dřív, říká matka

Asi nejsvízelnější situace u této školy je na přístupové cestě od Sokolovské ulice, odkud přicházejí děti ze sídliště Slavíčkova. Je to také jedna z hlavních příjezdových tras ke škole.

„Nejhorší je to tady v čase od 7.40 do 8 hodin. Jezdí jedno auto za druhým a nedá se tu ani přejít. Často jsou řidiči bezohlední. Zaparkují, kde je napadne. Vozy, které děti míjí, jezdí kolem nich hodně těsně. Jsou to centimetry. Když jde syn do školy, raději ho posílám dřív, aby se hlavnímu náporu aut vyhnul. Je to tu nebezpečné,“ líčí maminka malého Adama.

Dopravní problémy v této lokalitě už v minulosti trochu zmírnila úprava dopravního značení. Vytvořil se zde systém jednosměrek a osazeny byly dopravní značky upozorňující na obytnou zónu. V ní by se řidiči měli pohybovat rychlostí nejvýše 20 kilometrů v hodině. Řada z nich to však nedodržuje.

„Někteří tady jezdí opravdu velmi rychle. Najíždějí velkou rychlostí do zatáčky, do níž nevidí. Je jenom štěstí, že se tu zatím nestala žádná vážná nehoda. Těm nezodpovědným řidičům bych hned bral řidičák. Přitom jsou to také rodiče, kteří zde mají děti. Měli by mít trochu ohleduplnosti,“ kroutí nechápavě hlavou otec malé druhačky.

Rodiče školáků i škola samotná proto již několik let tlačili na jihlavský magistrát, aby v tomto úseku vybudoval chodník pro pěší. Teď by se ho měli dočkat. „Museli jsme se tam vypořádat se zelení a komplikací byla i věcná břemena dotčených pozemků,“ vysvětluje náměstek primátora Vratislav Výborný.

Bude mít kdo stavět?

Chodník v délce 135 metrů by se měl začít budovat už příští měsíc a hotový by měl být do konce září. Investorem stavby za 2,051 milionu korun bude jihlavský magistrát.

„Teď je stěžejní otázkou, zda se někdo do výběrového řízení přihlásí. Zakázky malého rozsahu firmy nelákají,“ poznamenal primátorův náměstek.

Chodník povede v části od přechodu pro chodce na křižovatce ulic Sokolovská a Slavíčkova, dále v pásu zeleně mezi hrazením fotbalového hřiště a silnicí. Vinout se bude kolem rampy do školní jídelny, dále přes školní parčík a navazovat bude na chodník před školou.

Přibudou i tři nové lampy pouličního osvětlení. A úpravy se dočká také chodník před přechodem na křižovatce ulic Sokolovská a Slavíčkova. Nově bude bezbariérový.

Vedení ZŠ Kollárova a rada rodičů nyní usilují o vybudování ještě jedné cesty pro pěší. „Rádi bychom takový chodník, který by kolmo propojoval Kollárovu ulici s hlavním vchodem do školy. Zatím je vše v režimu nápadů. Jsme rádi, že bude alespoň ten jeden chodník,“ konstatuje Zeman.

Situaci s dopravou v lokalitě Kollárova by usnadnila celková revitalizace sídliště. „Zasloužilo by si to. Jenže polovina lidí by ji chtěla, druhá ne. Je tam také poměrně velké zastoupení zeleně, což je dobře, ale náš odbor životního prostředí bojuje o každý centimetr, který má zmizet,“ doplňuje Výborný.

Problém s dopravou mají podle něj všechny základní školy v Jihlavě. „Pořád dokola řešíme třeba parkování a zastavování aut před ZŠ Seifertova, špatná situace je i u ZŠ Havlíčkova, kde děti v zimě chodí do kopce proti sjíždějícím autům. A podobné je to u Rošického, Křížové či Jarní,“ vypočítává Výborný.