Jihlavská nemocnice má nové přístroje, magnetickou rezonanci a ultrazvuk

„Stěhování tak velkého a těžkého přístroje je komplikované. Museli jsme bourat i zdi,“ popsal technický náměstek nemocnice Alexander Filip.

Nová magnetická rezonance by měla být velkým přínosem pro pacienty, ale i pro lékaře.

„Vyšetření na tomto novém přístroji by mělo být u standardních případů rychlejší. U těch komplikovanějších by mělo zase poskytovat nové, lepší možnosti diagnostiky. V požadavcích, které jsme na přístroj kladli, jsou jak onkologické, tak páteřní či kardiovaskulární programy. Portfólio programů, které budeme mít k dispozici, by mělo být schopno vyšetřit pacienta lidově řečeno od hlavy až po paty,“ řekl primář oddělení zobrazovacích metod Jiří Neubauer.

Nová magnetická rezonance by měla mít například i speciální cívku, díky níž mohou být vyšetřováni pacienti k detekci rakoviny prsu. Až dosud museli jezdit na toto speciální vyšetření do Brna.

Deset let, tisíce lidí

Jihlavská nemocnice se s původním přístrojem loučí po deseti letech. Za tu dobu vyšetřil tisíce pacientů. Vyšetření tímto způsobem patří mezi moderní zobrazovací metody. Používá se k zobrazení vnitřních orgánů. Využíváno je k tomu silné magnetické pole a elektromagnetické vlnění s vysokou frekvencí. K pacientům je tato metoda velmi šetrná, nezatěžuje je zářením, navíc jsou získané snímky oproti jiným metodám přesnější.

„Vyniká především vynikajícím kontrastním rozlišením jednotlivých tkání, schopností odlišit od sebe i tkáně s velmi obdobnou strukturou. V praxi to znamená nejen například vynikající odlišení bílé a šedé hmoty mozkové, ale rozlišení normální tkáně od tkáně postižené chorobným procesem. V tomto ohledu má magnetická rezonance výsadní postavení mezi všemi zobrazovacími metodami,“ zdůraznil primář Jiří Neubauer.

Předání přístroje do užívání nemocnici je naplánováno na konec října. Poté bude zahájen zkušební provoz. Jihlavské pracoviště denně vyšetří dvacet až 24 pacientů ve dvou směnách. Pacienti, kteří se nyní objednají na magnetickou rezonanci, dostávají prosincový termín vyšetření. Do té doby musí využít jiná pracoviště, například v Novém Městě na Moravě nebo v Brně.

Špička mezi ultrazvuky

Magnetická rezonance ale není jediným novým přístrojem, který v posledních dnech jihlavská nemocnice získala. Gynekologické oddělení získalo dva nové ultrazvuky, které patří k nejmodernějším v tuzemsku. Podle lékařů jsou přesnější než dosavadní přístroje. Využívány budou pro nastávající maminky v diagnostice vývojových vad plodu, ale i pro onkologické pacientky.

„Je to opravdu špička mezi ultrazvuky. Zpřesňuje diagnostiku a pomůže nám zrychlit rozhodování, jak dále léčit pacientku, zda se přednostně rozhodnout pro operaci, nebo zvolit jinou, vhodnější léčbu. Pomáhá nám vidět tkáně tak, jak žádný přístroj předtím nedokázal,“ vysvětlil primář gynekologicko-porodnického oddělení Aleš Roztočil.

Dva nové ultrazvuky vyšly na téměř 4,8 milionu korun.