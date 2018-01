Záchytka v Jihlavě je k mání. Zájemce není, zřejmě se jí ujme nemocnice

Rekordní noc. Na záchytce spalo deset opilců Nebývale rušno bylo na jihlavské protialkoholní záchytné stanici minulý týden ze čtvrtka na pátek, kdy tam policie z Havlíčkova Brodu, Humpolce, Jihlavy, Pelhřimova a Třebíče postupně přivezla deset výtečníků. „V pracovním týdnu jsme takový počet ještě neměli. Ještě tak z pátku na sobotu, nebo ze soboty na neděli. Ale takhle natřískáno v pracovní týden, to tu nikdy nebylo,“ uvedl Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy, které zařízení provozují. Zatímco dlouhodobý průměr ve všední den jsou tři záchyty denně, tentokrát v Jihlavě nedobrovolně nocovalo sedm mužů a tři ženy. „Kapacita byla skoro naplněná,“ připomněl Málek, že na záchytce je k dispozici dvanáct lůžek. Na místě tak byly obavy, aby policisté už další výtečníky nevozili. „Už bychom je nepřijali. Buď by je museli převést do jiné protialkoholní záchytné stanice, nebo by se to muselo řešit jinak,“ připustil Málek. Nejmladším čtvrtečním hostem byl mladý muž ročníku 1993, který slovně a fyzicky napadal hosty v baru a později i přivolané policisty. „Při dechové zkoušce mu bylo naměřeno 1,91 promile alkoholu v dechu,“ přiblížil Málek. Naopak nejstarší byl muž ročníku 1945 z Havlíčkova Brodu, který budil veřejné pohoršení. „Válel se po ulici a při dechové zkoušce mu bylo naměřeno 1.86 promile,“ upřesnil mluvčí Málek. Paradoxní je, že stejný opilec byl znovu zachycen jen šest hodin po propuštění z Protialkoholní záchytné stanice. „Tentokrát se válel před garážemi v Červeném Kříži. Při dechové zkoušce mu bylo naměřeno 2,26 promile,“ dodal Tomáš Málek. Nejvyšší obsah alkoholu v dechu (2,96 promile) pak měl muž ročníku 1976, kterého zadržela Městská policie v Třebíči. V uplynulém roce se v Jihlavě třikrát stalo, že kapacita dvanáctilůžkové záchytné stanice byla zcela zaplněna. „Ve všední den ale lidé tak nechlastají,“ připomněl Málek. „Zajímavé je i to, že tentokrát to bylo opravdu nakombinované. Od cizince, přes tři ženy. Bylo tam všechno možné.“ Mluvčí provozovatele jihlavské záchytky odmítá, že by lidé pili více během svátků, jakými jsou Velikonoce nebo Silvestr. „Možná ano a možná, že je policie v těchto dnech shovívavější. Nicméně svátky na počet záchytů nemívají vliv,“ tvrdí Málek. Ten naopak nabízí jinou zajímavost. „Podle dlouhodobého soukromého interního průzkumu kolegové zjistili, že nejvíce lidé paří, když je úplněk. To pak chlastají jako protržení,“ doplnil Málek. Faktem je, že minulý týden ve středu byl měsíc naopak ve fázi novu.