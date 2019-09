Uzavírka odřízne Velký Beranov od Jihlavy, jezdit se bude přes dálnici

Výrazné omezení bude platit i pro linky MHD, které až do pondělního večera nebudou zajíždět do Malého ani Velkého Beranova.

Důvodem těchto opatření je stavba obchvatu Velkého Beranova, jejímž investorem je Kraj Vysočina. Dopravní omezení jsou podle radního Kraje Vysočina Jana Hyliše nutná zejména z důvodu pokládky obrusné asfaltové vrstvy na celou šířku vozovky bez středové podélné spáry.

Dalším důvodem je i požadovaná rychlost prací a zajištění bezpečnosti na staveništi. „Vzhledem k jednotlivým navazujícím technologiím je nutné tuto akci provést v jednom tahu. To znamená demontáž svodidel, frézování povrchu mezi mosty, sanace trhlin ve vozovce po odfrézování a konečně pokládka nového asfaltu v celém úseku. Nelze tuto akci rozdělit například na dva víkendy po sobě,“ vysvětlil Hyliš.

Tři dny zcela bez MHD

Starosti, jak se dostat o víkendu a v pondělí za prací nebo do škol, budou mít hlavně obyvatelé odříznutého Velkého Beranova, Malého Beranova a Nových Domků. Tam totiž nebude po tři dny zajíždět ani jihlavská městská hromadná doprava.

„Bohužel, v tyto dny to bude na auto. Ale kdo ho nemá, má možnost dostat se do krajského města linkovým autobusem, který pojede přes dálnici. Je to pro nás nemilé, ale obchvat bude pro naši obec velkým přínosem. Ty tři dny budeme muset zkrátka přečkat,“ zdůraznil starosta Velkého Beranova Milan Pulicar.

Většina obyvatel Beranova už stejně raději volí cestu přes dálnici. V daném úseku silnice II/602 totiž od začátku stavby obchvatu řídí dopravu semafory.

„My už dlouhou dobu jezdíme z Beranova do Jihlavy po dálnici. Pokud není na D1 nehoda, je to tam přece jenom rychlejší. Když jedeme po staré silnici, tak při dopravní špičce nám cesta trvá i 45 minut. Z toho většinu času strávíme popojížděním a čekáním ve frontách na semaforech,“ říká paní Dana z Velkého Beranova.

Pondělí jako časová rezerva

Krajský radní Jan Hyliš i starosta Velkého Beranova Milan Pulicar věří, že by se úplná uzavírka inkriminovaného úseku mohla zkrátit ze tří na dva dny.

Silnice II/602 mezi Velkým Beranovem a Jihlavou 13. září

Semafor na silnici II/602 ve směru od Jihlavy bude přesunut těsně za křižovatku do Malého Beranova. 14.–16. září večer

Úplná uzavírka pro veškerou dopravu.

Objízdná trasa povede přes D1 (Exit 119 – Exit 112). Řidiči jsou osvobozeni od dálničního poplatku. Auta do 3,5 tuny se mohou vracet do Jihlavy od přivaděče přes Jiráskovu ulici kolem City Parku. Vozidla od 3,5 tuny do12 tun přes Jiráskovu ulici, kolem autobusového nádraží, přes Okružní ulici, směr sídliště Březinky. Objízdná trasa pro vozidla nad 12 tun vede po přivaděči, obchvatu až na křižovatku V Ráji.



Průjezd přes Malý Beranov nebude možný (uzavřena bude křižovatka na výjezdu na Jihlavu).



MHD (linka č.12) bude zkrácena pouze do Helenína. Malý ani Velký Beranov nebude vůbec obsluhován.



Trasa pro linkovou dopravu bude vedena přes D1. V Jihlavě nebudou dočasně obsluhovány zastávky Hradební, Brněnský kopec, Na Člunku, Helenín a Helenín, zastávka („přemístěny“ na zastávku Jihlava, autobusové nádraží). Ve Velkém Beranově nebude obsluhována zastávka Velký Beranov – Nové Domky („přemístěna“ na zastávku Velký Beranov, škola).



pro veškerou dopravu. povede přes D1 (Exit 119 – Exit 112). Řidiči jsou osvobozeni od dálničního poplatku. Auta do 3,5 tuny se mohou vracet do Jihlavy od přivaděče přes Jiráskovu ulici kolem City Parku. Vozidla od 3,5 tuny do12 tun přes Jiráskovu ulici, kolem autobusového nádraží, přes Okružní ulici, směr sídliště Březinky. Objízdná trasa pro vozidla nad 12 tun vede po přivaděči, obchvatu až na křižovatku V Ráji. nebude možný (uzavřena bude křižovatka na výjezdu na Jihlavu). bude zkrácena pouze do Helenína. Malý ani Velký Beranov nebude vůbec obsluhován. bude vedena přes D1. V Jihlavě nebudou dočasně obsluhovány zastávky Hradební, Brněnský kopec, Na Člunku, Helenín a Helenín, zastávka („přemístěny“ na zastávku Jihlava, autobusové nádraží). Ve Velkém Beranově nebude obsluhována zastávka Velký Beranov – Nové Domky („přemístěna“ na zastávku Velký Beranov, škola). 17. – 22. září

Semafor ve směru od Jihlavy bude stále umístěn těsně za křižovatkou do Malého Beranova. Postupně se pak bude jezdit nejprve po levé, následně po pravé straně vozovky kvůli montáži svodidel.



bude stále umístěn těsně za křižovatkou do Malého Beranova. Postupně se pak bude jezdit nejprve po levé, následně po pravé straně vozovky kvůli montáži svodidel. 23. září – 31. října

Semafor na silnici II/602 ve směru od Jihlavy bude posunut až před odbočku do Henčova s vyznačenými vyloučenými stáními na mostě přes řeku Jihlavu a v místě vjezdu do staveniště u bývalé střelnice. Celková délka semaforového úseku bude už jenom 250 metrů.

Zdroj: Kraj Vysočina

„V případě ideálních okolností, jako je počasí bez deště a dobrý stav vozovky po odfrézování, bude možné pokládku nového asfaltového povrchu dokončit do nedělního večera. Pondělí je uvažováno jako časová rezerva pro případné komplikace. Pokud se práce stihnou během neděle, znamenalo by to, že v pondělí 16. září by už neplatila úplná uzavírka. Nahradilo by ji pouze semaforové omezení s provozem MHD,“ zdůraznil radní Hyliš. A velkoberanovský starosta jej doplnil: „Jsme domluveni na tom, že pokud budeme do nedělní 17. hodiny vědět, že se práce stihnou, vyjede v pondělí MHD. O všech novinkách samozřejmě budeme obyvatele neprodleně informovat.“

Obchvat Velkého Beranova, který odvede hustou tranzitní dopravu, je jednou z historicky nejnáročnějších investičních dopravních akcí Kraje Vysočina s celkovými výdaji téměř 800 milionů korun. Kraj má na ni schválenu evropskou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 535 milionů.

Obce čekaly na obchvat řadu let

Výstavbu obchvatu zahájil kraj letos v březnu. Nová část silnice bude měřit 4,2 kilometru a kraj ji plánuje zprovoznit příští rok v listopadu.

Obchvat bude směrem od Jihlavy začínat na silnici II/602. Nová silnice „obejde“ zleva místní část Nové Domky a pak i Velký Beranov. Okružní křižovatka vznikne v místě křížení se silnicí II/353.

Po obchvatu volaly dotčené obce už řadu let. Průtahem Novými Domky projede denně na 12 tisíc vozidel. V případě, že je uzavřená dálnice D1 a auta sjíždějí na Beranov, je zde situace ještě daleko horší.

Aby nebylo uzavírek málo, začne dnes platit také uzavírka v Jihlavě na ulici Hradební. Ta se však bude týkat pouze nákladních aut nad 3,5 tuny.

„Rozšíření vozovky na této ulici se blíží ke konci, a tak je nutno během posledního měsíce položit na silnici nový asfalt. Objízdná trasa pro nákladní vozy je stanovena přes ulici Brněnskou, Okružní a Jiráskovu,“ informovala mluvčí jihlavské radnice Aneta Hrdličková.