Jihlava chce další budovu pro úředníky. Stačí uklidit, namítá opozice

Teď v lednu je to právě deset let, co jihlavští zastupitelé koupili od armády za čtrnáct milionů sídlo bývalé vojenské správy v ulici U Mincovny. Už tehdy tam chtěli nastěhovat část městských úředníků. Pak si vše rozmysleli a budovu v historickém centru chtěli prodat za „pouhých“ 5,75 milionu. Tedy se slevou více než osmi milionů. Vybraný kupec ale nakonec stejně peníze neposlal.

Teď radní znovu oprášili plán, že dům vedle náměstí opraví za čtyřicet až šedesát milionů a přestěhují do něj čtyřicet až padesát úředníků. Podle náměstka primátora Jaromíra Kaliny (KDU-ČSL) už je napěchovanost kanceláří radnice neúnosná.

„Občané tam ani nemají soukromí při jednání s úředníky,“ uvedl Kalina. V kancelářích podle něj pracují tři a více lidí. A ujišťuje, že stěhování do bývalé vojenské správy nebude znamenat zvýšení počtu úředníků.

Rekonstrukce dlouho opuštěné budovy už se připravuje. „Aktualizuje se projektová dokumentace,“ přiblížil Kalina.

Když město zchátralý objekt kupovalo pro úředníky, byla tehdy na radnici nejsilnější stranou ODS. Dnes jsou její zástupci v opozici a s rekonstrukcí další budovy pro úředníky nesouhlasí. Podle nich jsou ve městě důležitější problémy, které je třeba řešit.

Architekt a zastupitel David Beke (ODS) kanceláře zná. Uznává, že tam není moc prostoru.

„Z velké části je to zapříčiněné nevhodným mobiliářem v kancelářích. Není v nich správně využité místo. Stoly mají špatnou velikost a umístění. Třeba archivní materiály by se mohly skladovat až pod stropy. Kdyby se vše optimalizovalo, získali by víc místa a určitě by se tam vešli. Bez toho je předčasné uvažovat o dalším detašovaném pracovišti,“ míní Beke.

Na druhou stranu však uznává, že bylo nutné kvůli tlakům ze strany státu přibírat další úředníky. „Přijde mi ale krátkozraké prvně ‚neuklidit‘ na úřadě a hned opravovat další barák. Navíc není šťastné, že tam stále bude někdo přebíhat ze stávající radnice sem a tam. Já bych spíš volil centralizaci,“ dodal. A když už stavět nové kanceláře, tak podle něj v proluce hned za radnicí.

Sedm v jedné kanceláři

Tajemník radnice Evžen Zámek s architektem nesouhlasí, že by se vše dalo řešit přestavěním nábytku. „Tady je spousta limitů, třeba nosnost podlah v letitých budovách. Opravdu jsme tady napěchovaní,“ uvedl. Na opravu bývalé vojenské správy by se podle něj daly využít dotace.

Do ulice U Mincovny plánují přestěhovat odbory školství, kultury či životního prostředí. „Tam jich je v jedné kanceláři sedm, což je rekord,“ dodal Zámek.

Navíc je prý v nedobrém stavu úřednická budova pod městskou knihovnou na adrese Hluboká 3. „Jsou tam špatné podlahy. A to nejen povrchy, ale i konstrukce,“ dodal tajemník. Objekt proto taky bude nutné opravit. Magistrát má nyní asi 350 úředníků.

Záměr opravy bývalé vojenské správy podporuje i náměstek primátora Radek Popelka (ANO). „Město si budovu před mnoha lety koupilo za tímto účelem. Je to jedna z možností, jak oživit starý a opuštěný dům v centru. Navíc magistrát praská ve švech, je to už neúnosné. Nebude to ale znamenat zvýšení počtu úředníků,“ sdělil Popelka.

Ne rekonstrukci, ale novou budovu pro úředníky chystá i hejtmanství ve svém těsném sousedství. Stát by měla odhadem kolem 400 milionů korun.

Podle Kaliny však volí na radnici úspornější metodu ve svých stavebních plánech. „U nového krajského sídla to vychází na necelé dva miliony na jednoho úředníka. Pokud se u nás na radnici vejdeme do milionu až 1,2 milionu, tak to bude přijatelné,“ dodal.