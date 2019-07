V Jihlavě se čeká náměstkův návrat, podpis koaliční smlouvy je v nedohlednu

Svým partnerům představili pět bodů, o nichž chtějí diskutovat.

„Každý z těch bodů má svou váhu a je pro nás důležitý. Některé záležitosti nejsou jednoduché, proto předpokládám, že se o nich povede větší diskuse. Chceme dát ostatním prostor a čas, aby se nad tím zamysleli,“ poznamenal rezignující náměstek primátorky Jaromír Kalina (KDU-ČSL).

Karolína Koubová (Fórum) po prvním kole rozhovorů prohlásila, že už nyní všechny strany s částí návrhu souhlasí. „Další body se budou projednávat v průběhu července. Zároveň bylo jasně řečeno, že rozpad koalice nenastane a všechny strany budou nadále spolupracovat,“ ujistila.

Nejbližší jednání o podmínkách lidovců se má uskutečnit odpoledne. Zúčastní se ho i primátorka Koubová, která má nyní dovolenou.

„Podle mě nejde ze strany lidovců o žádné dramatické změny. Klidně i tento týden by mohla být koaliční smlouva podepsána,“ domnívá se její první náměstek Petr Laštovička (ODS).

Tato možnost se však jako přehnaně optimistická jeví Kalinovi. „Neodpovídá to dosavadnímu průběhu jednání,“ prohlásil.

Jak si vybrat advokáta

Situace na radnici se zkomplikovala poté, co právě Kalina rezignoval na post náměstka.

Podání rezignace bylo reakcí na rozhodnutí městské rady o ukončení spolupráce s advokátní kanceláří Ondruš, která město ve sporu o správu vodohospodářské infrastruktury se Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK) dlouhodobě zastupovala. Novým právním zástupcem ve sporu je advokátní kancelář Bánský.

A právě zastupování města ve sporu se SVAK bude asi jedním z nejdiskutovanějších bodů, které lidovci předkládají na stůl. Chtějí, aby bylo vypsáno transparentní výběrové řízení na zastupování advokátní kanceláří.

„To sice možné je, ale je třeba si vyjasnit, co to znamená a jaké parametry by takové výběrové řízení mělo mít,“ říká náměstek Laštovička.

Ne nadarmo má podle něj výběr právních služeb výjimku ze zákona o zadávání veřejných zakázek.

„Pokud upřednostníte cenu, najmete si toho nejlevnějšího právníka, ale s ním nejspíš nevyhrajete. Když vyberete toho nejrenomovanějšího, tak asi vyhrajete, ale bude vás to stát majlant. Ovšem KDU-ČSL určitě bude vědět, jak na to, když tento návrh předkládá, a také nám řekne, co to bude v praxi znamenat,“ zamyslel se Laštovička.

Nová advokátní kancelář Bánský, s kterou chce město spolupracovat, by měla podle náměstka Laštovičky vytvořit souhrnný přehled a strategii sporu se SVAK.

„Měl by to být takový manuál pro úřad města, aby nezávisle na změnách politického vedení byl schopen se soudním sporem pracovat. To tady dodnes nebylo. Naše právní oddělení o strategii města nebylo informováno a všechno to viselo na jednom, maximálně dvou lidech v úzkém vedení města a vybraných právnících,“ poznamenal Laštovička.

ANO sehnalo 16 podpisů

Jedním z požadavků lidovců také je, aby se znovu do pozice náměstka vrátil Jaromír Kalina. „S tím jsme my nikdy neměli žádný problém. Pro nás by bylo dobré, kdyby se do funkce vrátil co nejdříve,“ poznamenal Petr Laštovička.

Opoziční hnutí ANO podle slov předsedy zastupitelského klubu Radka Popelky včera podalo kvůli situaci v koalici žádost o svolání mimořádného zastupitelstva. K tomu je však zapotřebí písemný souhlas jedné třetiny ze 37 zastupitelů.

„Podařilo se nám sehnat šestnáct podpisů,“ uvedl Popelka s tím, že by uvítal, kdyby se mimořádné zastupitelstvo konalo ještě do konce července.Hnutí ANO zároveň nabídlo subjektům v jihlavském zastupitelstvu jednat o vzniku nové koalice.

Časného termínu by mohla využít stávající koalice, pokud se do té doby podaří nové znění koaliční smlouvy podepsat. Zastupitelé by tak mohli potvrdit jmenování Kaliny na pozici náměstka primátorky. Ten by se tak v dřívějším termínu mohl vrátit do funkce. Jinak by totiž vedení města muselo čekat až na řádný zářijový termín konání zastupitelstva.