Jihlavská koalice má už jen nejtěsnější většinu, přišla o Kalinův hlas

Už na konci června Kalina rezignoval na post náměstka kvůli výměně advokátní kanceláře, která město zastupuje ve vleklém soudním sporu o vodohospodářský majetek města.

Přesto byl do pondělí ve hře jeho návrat na post náměstka. To už nyní nehrozí. „Pokud není naplňována koaliční smlouva, myslím, že není platná,“ reagoval Kalina. „Bylo řečeno, že moje persona je problematická, tak jsem čestně odstoupil proto, aby zbytek koalice mohl situaci řešit.“

Kalina měl v gesci také vodohospodářství a nelíbilo se mu, že koalice nedávno protlačila výměnu právníků bez předchozího projednání s lidovci. Ve sporu jde o vydání vodohospodářského majetku po odchodu Jihlavy ze svazku před sedmi lety. „Bylo přepřaženo z úspěšné advokátní kanceláře,“ vadí Kalinovi. Advokátní kancelář Ondruš byla před měsícem nahrazena právní kanceláří Marka Bánského.

„Je to otázka dvou měsíců, abychom to celé dali dohromady. Docházelo k zadržování informací a rozhodování mimo vedení města (psali jsme zde), což je od základu špatně,“ hájí naopak změnu primátorka Karolína Koubová (Fórum).

Čtyřkoalice Fórum Jihlava, ODS, Žijeme Jihlavou! a KDU-ČSL tak má po včerejšku nejtěsnější většinu 19 hlasů z 37.

„Koalice je životaschopná, ale budeme muset dál vyjednávat. Držíme pohromadě, naše kroky jsou správné. Bavíme se o tom, zda byly včas nebo nebyly unáhlené, ale vždy se následně stalo něco, co nás utvrzuje v tom, že ty kroky správné jsou,“ reagovala primátorka.

Lidovci budou řešit, co s ním

Od pátečního jednání s lidovci prý Koubová počítala s variantou, že se Kalina vrátí na post náměstka a v gesci mu zůstane i tak problematická oblast vody.“

Lidovci budou v nejbližších dnech na úrovni městského výboru řešit osud koalice, co s Kalinou, koho místo něj případně nominují do vedení města, nebo zda jej vyzvou k odchodu ze zastupitelstva či jej v krajním případě vyloučí ze strany. Přitom Kalina byl nejen volebním lídrem, ale také je předsedou lidovců ve městě.

„My dva (s Martinem Laštovičkou) zatím zůstáváme,“ potvrdil v pondělí setrvání v koalici lidovecký zastupitel Josef Kodet. „V něčem Jaromíru Kalinovi rozumím, v něčem s ním nesouhlasím,“ dodal.

Vyostřenou debatu koalice změnila na neveřejný seminář

Že čtyřkoalice i v krizi funguje, se ukázalo v pondělí odpoledne. Na mimořádném jednání zastupitelstva, svolaného na žádost opozice, zastupitelé neschválili přes veškerou snahu opozice program jednání.

Týkat se měl především změny právního zastoupení města ve sporu se svazkem o vodohospodářskou infrastrukturu.

Místy chaotické jednání a názorově vyostřená diskuse se nakonec uzavřela s tím, že bude pokračovat formou neveřejného semináře zastupitelů, tedy bez občanů, kamer a novinářů. Koalice si tento krok prosadila právě devatenácti hlasy.

„Koalice ale na zastupitelstvu nebyla kompletní, měla pouze šestnáct členů. To znamená, že pro tento postup hlasovali i tři opoziční zastupitelé,“ upřesnil Miroslav Tomanec (Fórum Jihlava).

„Koalice to zahrála do autu, je to obrovská ostuda. Stydím se, že tady s vámi sedím,“ pronesl například Daniel Mayer (ANO).

Vyjádřil obavy, že vypořádání sporu se svazkem bude pro město nakonec nevýhodné a pohrozil trestním oznámením.

„Nebaví mě poslouchat vaše urážky a mrzí mě ta silná slova,“ reagovala mimo jiné primátorka Koubová.

„Právo na informace mají i obyvatelé tohoto města,“ pravil bývalý primátor a nyní opoziční zastupitel Rudolf Chloupek (ČSSD).

Před zahájením semináře pak Koubová novinářům řekla, že opozice nepřipravila správně program jednání a situaci nepřidala ani Kalinova rezignace.

Koubová zastupitelům slíbila, že na semináři dostanou všechny klíčové informace, které požadují. „Nechceme je skrývat. Proč budeme jednat bez kamer? Některé informace jsou citlivé, některé jsou důležité pro protistranu nebo obsahují obchodní tajemství svazku, a proto bychom nemohli všechno říci otevřeně,“ obhajuje postup koalice primátorka.