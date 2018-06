Navigace zachytí signál GPS i v tunelu, projekt se testuje v Jihlavě

V Jihlavském tunelu jsou takzvané Waze Beacons přibližně týden. Do 304 metrů dlouhého tunelu nainstalovali pracovníci ŘSD celkem devět krabiček podobných miniaturním routerům. Na jejich instalaci ŘSD spolupracovalo s komunitou Waze Česká republika i samotnou společností Waze.

„V tunelech chybí navigacím GPS signál a navigace odtud ani neumí odesílat lokalizovaná data. Při plánování trasy třeba Waze neví, že je tam zrovna kolona a že by měl řidič raději jet jinudy,“ nastínil hlavní přínos technologie Patrik Ingr, koordinátor Waze pro Českou republiku.

„Úkolem těchto krabiček je navigaci zajistit stálé informace o poloze vozidla. To když zajede do tunelu, ztratí signál GPS. Jestliže je křižovatka hned za tunelem, případně už v něm, navigace se těžko orientuje,“ uvedl další z důvodů mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Pokud začnou auta brzdit, navigace to hned pozná

Celý systém přenáší informace oběma směry. Data se dostávají ke správcům tunelu i k ostatním řidičům. Pokud například začnou auta v tunelu prudce brzdit, což navigace pozná, ohlásí problém. Ten se v aplikaci Waze zobrazí všem uživatelům. Systém je navíc provázán s centrem dopravních informací.

Autorem myšlenky těchto majáků je sama společnost Waze. Ta je zprvu testovala ve svém domovském Izraeli, poté i v některých zemích Evropy. V České republice je Waze ve spolupráci s ŘSD zkouší právě v Jihlavě. „A fungují,“ hodnotí po týdenním provozu Ingr.

Majáky jsou postaveny na bluetooth technologii, kde jedinečný ID (identifikační kód) každého majáku je svázáno s jeho přesnou polohou. Aby je řidič mohl využít, musí ho mít zapnutý. Pak už nemusí dělat vůbec nic. Telefon s navigací Waze po vjezdu do tunelu automaticky přijímá signály z jednotlivých majáků a aplikace pracuje naprosto stejně jako na zemském povrchu.

Podle Patrika Ingra je to otevřený systém. Využít ho po dohodě s Waze může i kterýkoli jiný výrobce či programátor navigací a navigačních systémů. Nejblíže k tomu jsou navigace pracující s mapami Google, tedy společností, která je vlastníkem Waze. Zatím ale není známé žádné další úspěšné použití Waze Beacons v jiné aplikaci.

Jihlava byla pro testování vybrána záměrně

Jihlavský tunel si ŘSD pro testování těchto krabiček vybralo záměrně. „Jedná se o středně dlouhý tunel, v němž je omezená rychlost a který vede do mírné zatáčky,“ objasňuje Jan Rýdl. „Nechtěli jsme ho testovat někde, kde se lítá sto třicítkou,“ dodal.

Podle Ingra je důležité i to, že tunel v Jihlavě je široko daleko osamocený. Nehrozí tak, že by v jednom tunelu majáky pracovaly a v sousedním nebyly vůbec. Řidiče by taková situace mohla mást.

Že je Jihlavský tunel těsně pod povrchem a není ražený desítky metrů pod zemí v tvrdé skále, podle Rýdla nevadí. „Nezáleží na tom, jak je silnice hluboko ani co je nad tunelem,“ říká.

Malé krabičky s elektronikou jsou poměrně levnou záležitostí a jejich instalace je rychlá. „Za pár desítek minut jsme měli hotovo,“ potvrzuje Rýdl.

Majáky mají vlastní zdroj energie, nejsou připojeny k elektrické síti. Baterie jim vydrží přibližně na pět let provozu.

„Jeden maják stojí 29 dolarů. Musí být umístěn u vjezdu a výjezdu z tunelu a mezi vjezdem a výjezdem pak po každých čtyřiceti metrech. Není to drahá záležitost. Soupravu pro Jihlavu jsme pořídili na vlastní náklady,“ konstatoval Ingr.

I z tohoto důvodu by ŘSD chtělo majáky osadit i další tunely ve svém vlastnictví. Jak mluvčí Rýdl zdůraznil, prioritou budou tunely na pražském okruhu a na dálnicích D5 u Plzně a D8 v okolí Ústí nad Labem.

Přáním Waze je i jejich instalace v pražském tunelovém komplexu Blanka, jehož majitelem je hlavní město Praha. „Pokrytí Blanky majáky by se i s prací vešlo do jednoho milionu korun,“ odhadl Patrik Ingr.