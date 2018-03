Osudové osmičky v Jihlavě připomíná výstava, ukáže i bandasku milicionáře

15:02

Jak vypadala Jihlava během osudových let s osmičkou na konci? Jak se velké republikové události promítly do života krajského města Vysočiny? I to se můžete dozvědět na aktuální výstavě 100 let republiky - očekávání, naděje a skutečnost v Muzeu Vysočiny Jihlava.