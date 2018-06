Praskla mi lebka i nejtvrdší kost, líčí napadení hokejový kouč Melenovský

„Zapojuji se do tréninku, nějaký dohled už mám,“ líčí bývalý hokejový útočník a v současnosti trenér druholigového Pelhřimova. „Ale abych byl stoprocentně fit, tak k tomu ještě bude potřeba víc času. Třeba motorika není taková, že bych si šel zaběhat,“ říká.

V noci na 4. června byl s kamarádem na Masarykově náměstí v Jihlavě a snažil se umravnit skupinku rozdováděných a hlučných mladíků (o napadení jsme psali zde).

„Byli to čtyři občané tmavé pleti. Nepřizpůsobiví, nebo jak se jim říká. Upozornil jsem je, aby přestali dělat bordel a vrátila se mi odpověď: Nebo co? Tak jsem odpověděl, že jinak zavolám policii. Načež mi podávali jejich telefon, a od té doby už nevím, co se stalo,“ popisuje Melenovský.

Po ráně od jednoho z mladíků totiž upadl hlavou na zem a zůstal bezvládně ležet. „Ani jsem nedostal šanci se bránit,“ říká.

Na pravé ucho neslyší

Krátce po útoku se mluvilo o zlomeném nose, ranách na hlavě a těžkém otřesu mozku. Později se ukázalo, že zranění, která Marek Melenovský utrpěl, byla ještě vážnější.

„Po čtrnácti dnech od zranění mi lékaři řekli, že mám prasklou lebku a skalní kost v uchu, údajně nejtvrdší kost v těle. To mě hodně překvapilo, protože první CT vyšetření, které mi dělali, nic takového nezjistilo,“ říká.

Vyloučené v tuto chvíli nejsou ani trvalé následky. „Pravé ucho je zatím stále hluché. Ale beru to tak, že mám ještě jedno zdravé,“ snaží se zůstat pozitivní.

„Aktuální stav je ale takový, že už se zapojuji do normálního života. S tím, že na pravé ucho tedy neslyším,“ dodává.

Městská policie byla na místě devadesát sekund po první ráně

Konflikt sledovali pomocí kamerového systému strážníci, kteří na místo ihned vyrazili. „Podle záznamu jsme tam byli minutu a 28 sekund poté, kdy tento hokejista dostal ránu, a všechny pachatele jsme zadrželi,“ říká ředitel Městské policie Jihlava Jan Frenc.

Ohradil se i proti často zmiňované výtce, že se z centra krajského města Vysočiny stalo nebezpečné místo. „Statistiky státní a městské policie svědčí o tom, že Masarykovo náměstí skutečně nebezpečné není,“ říká Frenc.

„Za posledních pět let na něm došlo k pěti trestním činům, pouze jeden byl násilné povahy. Všechny navíc byly zjištěné za pomoci kamerového systému, který je hodnocen jako jeden z nejdokonalejších v rámci České republiky,“ tvrdí šéf městských policistů.

„Jihlava je druhé nejbezpečnější krajské město v rámci České republiky,“ přidává další statistický ukazatel.

Svěřenci se trenérovi nabízeli jako ochranka

Státní policie se napadením Melenovského stále zabývá. „Máme zahájené úkony pro prověření spáchání přečinu ublížení na zdraví a přečinu výtržnictví,“ uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová.

„V současné době není nikdo obviněn, nelze předjímat další rozhodnutí ani mluvit o případném postihu. Je potřeba počkat na výsledky prověřování,“ dodala.

Melenovský říká, že ani nemá zlost na útočníky, kteří se podle jeho informací pohybují kolem věku dvacet až třiadvacet let. „Nevypadá to pro ně asi moc dobře, měli snad nějaké podmínky,“ naznačuje.

Sám se nevyhnul obvyklým vtípkům svých svěřenců. „Nabízeli mi v žertu, že mi budou dělat ochranku. Ale strach nemám, jsem omlácený hokejem. Jak se z toho postupně dostávám, fyzické síly se vrací,“ těší ho.