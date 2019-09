S generálem, který zahynul při srážce s mustangem, se loučila i armáda

Smutečního ceremoniálu se kromě příbuzných, kolegů a známých zesnulého zúčastnili i nejvyšší představitelé armády. Mezi přítomnými byl například náčelník Generálního štábu generál Aleš Opata, náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky generál Jan Kaše i ředitel Vojenského zpravodajství generál Jan Beroun. Smuteční věnec poslal prezident republiky Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš i například kardinál Dominik Duka.

Pohřbu nemohla přihlížet manželka generála Jakubů, která je stále v nemocnici a léčí se z vážných zranění, která při tragické autonehodě utrpěla. V osudný moment 21. září byla se svým mužem v jednom voze. Na silnici u Špindlerova mlýna se s nimi při projíždění pravotočivou zatáčkou čelně srazil třicetiletý řidič a amatérský automobilový závodník Vojtěch Ch. s oranžovým sportovním vozem Ford Mustang, když přejel do protisměru. Devětačtyřicetiletý Milan Jakubů byl na místě mrtev. Policie nehodu stále vyšetřuje.

Obřad se uskutečnil se všemi vojenskými poctami a trval něco málo přes 30 minut. U řečnického pultu se vystřídali dva řečníci. Smuteční hosté si mohli vyslechnout i několik oblíbených skladeb zesnulého generála. Jako první to byla píseň Petra Spáleného Až mě andělé zavolají k sobě, dále Nothing Else Matters od skupiny Metallica a skladba Knockin‘ on Haeven‘s Door od americké rockové skupiny Guns N‘ Roses.

Na závěr ceremoniálu zazněly také tři skladby v podání vojenské hudby. Mezi nimi bylo sólo na trubku – takzvaná Večerka, během druhé skladby čestná jednotky, které velela poručice Marcela Krátká, vypálila tři salvy a na samý závěr zazněla česká státní hymna. Spekulovalo se také o průletu dvou gripenů. To se nakonec neuskutečnilo - zřejmě kvůli špatnému počasí, které v tu chvíli nad Vysočinou panovalo.

Novináři a veřejnost na přání rodiny přístup do obřadní síně neměli a dění v okolí mohli pozorovat zpovzdálí.

Velmi mě to zasáhlo, řekl ředitel Vojenského zpravodajství

Podle odhadu se ceremoniálu zúčastnilo kolem 300 smutečních hostů. Část z nich se nevešla do hlavního sálu a postávala venku. Obě parkoviště byla plná aut, někteří řidiči museli vozy odstavit na přilehlých komunikacích. Dopravu v okolí krematoria i pohyb lidí kolem obřadní síně řídila Vojenská policie.

Tragická smrt generála Jakubů zasáhla mnoho jeho kolegů i nadřízených, kteří při odchodu ze smuteční síně neskrývali bolest. „Samozřejmě ta vlastní smrt je tragická, ale okolnosti, za kterých se to stalo, jsou naprosto nesnesitelné. Všichni budeme na Milana, generála Jakubů, vzpomínat jedině v tom dobrém. Byl to jedinečný člověk a výjimečný voják,“ řekl krátce po obřadu ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun.

Milan Jakubů byl jeho dlouholetým zástupcem. „Zasáhlo mě to velmi osobně. Nechtěl jsem tomu vůbec uvěřit, protože to byla tak neuvěřitelná zpráva, která mě zastihla cestou ze Dnů NATO v Ostravě,“ dodal.

Generál Beroun dále zdůraznil, že i nadále bude armáda s rodinou generála Jakubů v kontaktu a bude jí nápomocna.

Vojenský pohřeb provázela mimořádná bezpečnostní opatření. „Hned v sedm hodin ráno si celý objekt i areál prohlédli pyrotechnici se psy. Bylo tu vojenské zpravodajství, vojenská policie, kteří areál rovněž prozkoumali. Stejně tak byli prohlédnuti zaměstnanci krematoria,“ uvedl Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy, které krematorium provozují.