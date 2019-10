Kučera a Chytilová. Ji.hlava uctí originálního kameramana a jeho ženu

Přehlídku zahájí světová premiéra filmu Jakuba Felcmana „Jaroslav Kučera Deník“. Snímek vzdá hold Jaroslavu Kučerovi, jednomu z nejoriginálnějších kameramanů Československé nové vlny (Sedmikrásky, Všichni dobří rodáci, Až přijde kocour,...). A rovněž jeho ženě, režisérce Věře Chytilové.

„Letos by se oba dva dožili 90 let. Tento pár dominantním způsobem určoval československou kinematografii až do 90. let. A to už je spousta důvodů, proč tento soutěžní film České radosti vyzdvihnout a upozornit na něj při zahájení festivalu,“ zdůraznil ředitel festivalu Marek Hovorka s tím, že Jaroslav Kučera v neděli obdržel in memoriam Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie.

Autorem dokumentu je Jakub Felcman. „Je to skutečný filmový deník, který obsahuje jak výjevy ze soukromého života, tak obrazové experimenty a zkoušky,“ řekl včera v Jihlavě Felcman.

Podle Hovorky půjde o mimořádnou možnost podívat se do nitra tohoto výjimečného kameramana.

Nový design cen má na svědomí čínský aktivista

Další novinkou letošního roku bude podoba festivalových cen. Autorem jejich nového „designu“ je čínský aktivista a umělec Aj Wej-wej. Cena bude poprvé představena ve čtvrtek na zahájení festivalu v sále DKO. Jako první ji získá vítězný film soutěžní sekce Krátká radost.

Pořadatelé festivalu včera také odtajnili, kdo si z přehlídky odnese Cenu za přínos světové kinematografii. Bude to kazachstánský režisér Sergej Dvorcevoj, autor letošní znělky. Dvorcevoj je mimochodem režisérem, jenž si v roce 1999 z tehdy začínajícího jihlavského festivalu odnesl historicky první cenu.

O tom, že jihlavský festival není jenom o filmech, ale i o bouřlivých a podnětných diskusích a besedách, vědí návštěvníci festivalu, kterých loni bylo 40 tisíc. A tak celou řadu hostů a diskutujících přivítá již podeváté Inspirační fórum.

Šest festivalových dní otevře šest témat. Například klimatická krize, žena ve třetím tisíciletí, jak překonat strach,...

Diskutovat přijede třeba kněz Tomáš Halík, specialista strategické komunikace NATO Jonathan Terra nebo Isabella Salton, ředitelka brazilské organizace bojující za záchranu tamního pralesa.