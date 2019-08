Frekventovaná jihlavská ulice je v šachu. Úpravy se protáhnou do října

Omezení provozu v Hradební ulici u jihlavského City Parku bude trvat o deset týdnů déle, než bylo původně plánováno.

Do běžného stavu by se doprava na frekventovaném místě měla vrátit v polovině října. „Stavebně ukončeno a doufáme i uvedeno do provozu by to mělo být 15. října, stavba pak bude zkolaudována do 15. listopadu,“ řekla Alena Kottová, vedoucí odboru rozvoje města.

Při rekonstrukci části Hradební ulice dělníci prodlužují odbočovací pruh směrem na náměstí od Brněnského mostu až ke křižovatce. Současně opraví chodníky a přístup směrem k Domu dětí a mládeže.

Řidiči i chodci kontroverzně přijímaná stavba měla být ukončena už v závěru července. „Posun termínu způsobil stav kanalizace pod stavbou. Druhým faktorem byla výstavba opěrné zdi u Domu dětí a mládeže, kde byly skutečné poměry jiné, než předpokládal projektant,“ doplnila Kottová.

Stavba byla předmětem diskusí i proto, že v místě zúžení u odbočky do City Parku vznikaly pro řidiče zmatečné situace. Při cestách kolem stavby přitom bylo zřejmé, že zde často vládne úplný klid. Výkop už místy dokonce zarostl plevelem. Podle dodavatelské firmy Porr se prodlevám nedalo vyhnout.

„Při sanaci jsme obnažili stávající kanalizaci, která byla v havarijním stavu. Zhruba po měsíci, kdy jsme stavbu na tomto úseku zastavili, se investor rozhodl pověřit naši firmu právě i rekonstrukcí kanalizace s tím, že dodací lhůta materiálu byla tři až čtyři týdny. Proto byl termín posunut,“ vyjádřila se mluvčí společnosti Jana Beranová.

Omezení musíme strpět, zní z obchodního centra

Kromě řidičů a chodců působí omezení problémy také obchodnímu centru City Park, do něhož se dá z Hradební odbočit pouze při jízdě směrem k Brněnskému mostu. Už loni byl přitom příliv zákazníků do centra omezen půlroční uzavírkou mostu.

„Nejsme s tím spokojeni, ale chápeme, že se to musí udělat. A my musíme omezení strpět,“ konstatovala hlavní manažerka City Parku Eva Blažková.

Případné ekonomické ztráty prý není schopna vyčíslit. Ve stejný den, kdy byla zahájena stavba rozšíření Hradební ulice, totiž v City Parku dočasně uzavřel své prostory kvůli rekonstrukci největší nájemce – hypermarket Albert, pak se přidala dm drogerie a dvanáct dalších menších nájemců. Albert i dm drogerie už mají znovu otevřeno, ostatní přivítají zákazníky zase až na podzim.

Oprava kanalizace začne nejdříve na jaře

Zdržení v Hradební ulici je částečně důsledkem letitého sporu Jihlavy a svazku obcí SVAK Jihlavsko o vlastnictví vodohospodářské infrastruktury. Zjednodušeně řečeno: město zde nyní při rekonstrukci nechalo dodatečně opravit kanalizaci, která mu prozatím nepatří.

Podobná situace nastala i v ulici Jiřího z Poděbrad, kde cestáři po odstranění povrchu vozovky zjistili, že vodovod a kanalizace (jež nejsou majetkem města) jsou pod celou ulicí na hraně havárie. Proto práce na řadu měsíců zastavili a ulice je nadále uzavřená.

„Na Hradební jsme opravovali 80 metrů kanalizace za 300 tisíc korun, ale na Jiřího z Poděbrad by se jednalo už o několik milionů, což podle zákona město udělat nemůže. Proto jsme připraveni v ulici udělat vlastní kanalizaci a vodovod, který zatím položíme jen na sucho. Nebude napojen na navazující vodovodní řad, protože ten nám taky nepatří. Ale práce začnou nejdřív na jaře příštího roku,“ uvedl náměstek primátorky Petr Laštovička.