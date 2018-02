Příští rok hokejové Dukly je kvůli plánované opravě haly plný otazníků

Po letech tápání se zdá, že Jihlava konečně začne opravovat Horácký zimní stadion. Ovšem nepůjde o žádnou převratnou přestavbu, která by stařičkou halu přeměnila v moderní stadion. Město se rozhodlo, že se vydá cestou postupných oprav. Alespoň prozatím. A to hned z několika důvodů.

Na větší přestavbu nejsou peníze a hlavně: město tlačí čas. Na konci léta příštího roku totiž vyprší platnost posudku na ocelovou konstrukci střechy stadionu. Město, kterému hala patří, sice stále ještě živí naději, že se podaří životnost střechy prodloužit, ale jistotu nemá.

Jakmile skončí letošní hokejová sezona, vstoupí na stadion odborníci a konstrukci střechy kousek po kousku projdou. „Bude potřeba se podívat na každou trubku a traverzu konstrukce, zjistit, v jakém stavu jsou spoje… To nás čeká v půlce května,“ předestírá náměstek primátora Radek Popelka (ANO).

Z toho pak vzejde zpráva, která řekne:

a) střechu je nutné rozebrat a udělat novou

b) ještě nějaký rok vydrží.

V lepším případě získá město čas navíc a mohlo by se vrhnout na další nezbytná vylepšení. „Kromě střechy je nutné opravit chlazení včetně strojovny a udělat vestavbu šaten mezi starou halou a zimáčkem,“ vyjmenovává náměstek primátora Vratislav Výborný (ČSSD).

Pokud však odborníci naznají, že prodloužit platnost posudku na střechu stadionu by bylo už příliš riskantní, bude muset město začít okamžitě jednat. Tato zpráva by totiž znamenala, že se zimní stadion v září 2019 uzavře.

„Do toho stavu se nechceme dostat. Nechceme, abychom museli ze dne na den zavírat,“ tvrdí Popelka. Proto se magistrát připravuje na variantu, že nechá příští rok střechu vyměnit. Práce na stadionu však výrazně zasáhnou do jeho provozu. Po nějakou dobu bude muset být uzavřený prakticky celý.

Znamená to, že nepřístupná bude jak hlavní hala, o jejíž střechu se jedná, tak vedlejší tréninková. Prakticky všechny šatny na převlékání – od A-týmu Dukly až po mládež včetně kabin pro amatérské týmy – jsou totiž na starém stadionu. A jelikož ten bude staveništěm, nikdo nepovolaný se sem z důvodu bezpečnosti nedostane.

Bude přesun do jiných měst?

„Máme dvě možnosti. Buď vyřešíme náhradní šatny pro malý zimáček, kam by část sportovců a mládež mohla chodit se převléknout a osprchovat, nebo celý ten cirkus na čas přesuneme jinam, do jiných měst na Vysočině. Nebude to jedna adresa, budeme hledat volná okénka na jednotlivých stadionech. Rozhodně to nebude nic jednoduchého,“ uvědomuje si Popelka.

Tato situace by zasáhla několik stovek dětí, které sem chodí sportovat, amatérské hokejisty nebo oddíl krasobruslařek. Další nepříjemností je pak fakt, že i kdyby se začalo s výměnou zastřešení okamžitě po skončení hokejové sezony 2018/19, je už nyní velmi pravděpodobné, že do začátku té další nebude hotovo. To by byla velká komplikace pro hokejovou Duklu, která je na Horáckém zimním stadionu doma. Proto se vymýšlí cesty, jak vše naplánovat, aby se Dukla nemusela dlouhodobě stěhovat do azylu.

Jednou z variant je, že by tým trénoval jinde a zpočátku sezony si vyměnil se svými soupeři pořadatelství. To by znamenalo, že třeba do října by hrál utkání pouze na ledu protivníků.

„Pokud jsme hrdí na Duklu a chceme dělat něco, co bude malým protivenstvím, tak doufám, že se spojíme a umožníme to,“ vyzývá náměstek primátora Jaromír Kalina (KDU-ČSL) fanoušky, aby zůstali věrní a chystané komplikace s klubem zvládli. Ovšem otázka je, jak dlouhý by nakonec azyl Dukly měl být. „Zatím máme signály, že pokud by se začalo na jaře, tak třeba do října by se to mělo stihnout. Ale jsou to jen signály. Dokud není výběrové řízení, projektová dokumentace, cena…, tak je to jen spekulace. Třeba půlku sezony by to nemělo zasáhnout,“ míní Výborný.

Zástupci opozice v jihlavském zastupitelstvu však varují před optimistickými scénáři. Pokud statici skutečně naznají, že střecha zimního stadionu je v takovém stavu, že další provoz pod ní je nebezpečný, visí prý nad městem Damoklův meč. A to zejména kvůli nedostatku času.

„Pokud se nic hrozného nestane, nikdo se neodvolá a všichni stihnou všechny termíny, je reálné, že by se střecha dala udělat příští rok. Pokud se však cokoliv zpozdí, a teď jsme v situaci, že se bavíme už v řádu dnů, tak se to podle mě nestihne. A hrozí nám, že zimák bude zavřený,“ myslí si zastupitel a civilním povoláním architekt David Beke (ODS).

Těžko přístupný pro techniku

Komplikace navíc mohou nastat při samotné rekonstrukci. Horácký zimní stadion bude totiž pro stavební techniku těžko přístupný. Ze dvou stran jsou frekventované ulice s trolejovým vedením, z další pak úzká, jednosměrná Tyršova ulice. Jako přístupová cesta pak zbývá přilehlý park. „To jsou věci, které znepříjemní práci. A je tam spousta dalších otazníků. I pro velké stavebnictví nebude tento způsob řešení příliš výhodný,“ obává se další z opozičních občanských demokratů Jaroslav Huňáček.