Cyklista s knírkem. Unikátní pohlednice z Jihlavy už je zřejmě jediná

Po mostku nad vodním proudem jede cyklista s knírkem, mává čepicí a nad ním je nápis All Heil! Následuje ho cyklistka v růžových šatech a pak ještě další postava na bicyklu. A v pozadí je typické panoráma Jihlavy s věžemi kostela svatého Jakuba a nápisem Gruss aus Iglau - Pozdrav z Jihlavy.

Tuto pohlednici z období kolem roku 1900 donedávna vidělo jenom několik znalců či sběratelů. Existuje totiž pravděpodobně už pouze v jediném exempláři, a tudíž je nejvzácnější historickou pohlednicí Jihlavy. Ve své sbírce ji má jihlavský sběratel Jaroslav Vyskočil.

Jeho kolekce doplnila druhé vydání knihy starých pohlednic Jihlavy, které ze své obsáhlé sbírky vybral jiný sběratel, Jaroslav Okáč. „První vydání knihy bylo rozebráno, a tak jsme se do druhého rozhodli zařadit i další pohlednice ze sbírky kolegy Vyskočila, které kniha přináší celkem na šestnácti tiskových stranách,“ přiblížil Okáč. Třetím sběratelem, jenž do knihy poskytl kousky ze své sbírky, je Václav Žádný.

Pouze dvě známky

Zmíněná „cyklistická“ pohlednice z Vyskočilovy sbírky byla zřejmě vydána jenom v malém nákladu. „Je možné, že si pohlednici tehdy vydali jenom pro zájemce z okruhu jihlavských cyklistů, kterých bylo v té době velmi málo. Víme například, že zakladatelů českého družstva jihlavských cyklistů bylo jen pět, kola byla tehdy velmi drahá,“ popsal Vyskočil.

V knize jsou oproti prvnímu vydání doplněny také propagandistické poválečné pohlednice, které měly doručovací adresu v Jihlavě, nebo reprodukce poštovních známek s jihlavským motivem. „Ty byly až dodnes vydány pouze dvě a je to škoda, Jihlava by si zasloužila určitě být více vidět na známkách,“ řekl Okáč.

Známky z let 1967 a 1981 zobrazují motivy jihlavských historických budov a letecký pohled na sjezd z dálnice směrem k Jihlavě.

Do knihy byly přidány také pohlednice s prvky socialistické či protinacistické propagandy.

Sbírky mají mnohem bohatší

Kniha zachycuje pohlednice od nejstarších, z období před rokem 1896 až po padesátá léta minulého století. „Kdybychom měli dát do jedné knihy všechny pohlednice, které máme my sběratelé ve svých sbírkách, a to od každé pohlednice jeden kus, byla by ta kniha silná deset centimetrů,“ řekl Vyskočil.

Jaroslav Okáč vydal své historické pohlednice poprvé loni. Oproti předchozím knihám s podobnou náplní však zvolil jiný způsob řazení pohlednic, podle jejich tematických okruhů – ulic, náměstí či třeba hostinců.

S německými nápisy

Většina nejstarších a předválečných pohlednic má německé nápisy, protože až do roku 1945 byla Jihlava jako součást jazykového ostrova převážně německy mluvícím městem. Své pohlednice si však vydávali i Češi, jako třeba již zmínění cyklisté. Ti produkovali málonákladové pohlednice, například s námětem cyklistického výletu z Jihlavy do Pelhřimova a Humpolce, který se uskutečnil už v roce 1893.