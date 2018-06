V Jihlavě přibude další bus pruh, výstavba vyjde na jedenáct milionů

Nejdelší bus pruh v Jihlavě bude měřit přibližně 600 metrů. „Povede od Psychiatrické nemocnice přes Brněnský most, Hradební ulicí (okolo City Parku, pozn. red.) až po křižovatku se Znojemskou ulicí, kde umožní snadnější odbočení vpravo do centra města,“ informoval náměstek jihlavského primátora Vratislav Výborný (ČSSD).

Vznik bus pruhů je podle něj součástí strategie, jak preferovat MHD.

Vedení Jihlavy si od této investice za 11 milionů korun slibuje ulehčení dopravy na frekventovaném Brněnském mostě a také lepší propustnost křižovatky ulic Hradební a Znojemská.

„Odbočovací pruh do centra města je teď velmi krátký. Když chtějí řidiči odbočit doprava, vozy čekající na směr rovně jim to neumožňují. Nově řidiči odbočí do prodlouženého odbočovacího pruhu v místě ukončení bus pruhu před křižovatkou. Podobné řešení je například v Havlíčkově ulici před kruhovým objezdem,“ poznamenal Výborný.

Plus pro jízdní řády

Vybudování nového bus pruhu, vítá také řidič trolejbusu MHD Marek Řezáč, který je zároveň předsedou odborové organizace v jihlavském dopravním podniku.

První bus pruh se objevil v Jihlavě v roce 2015 na Havlíčkově ulici.

„V tomto úseku docházelo k největšímu nárůstu zpoždění. Naše vozy zde neměly problém ve špičce nabrat i desetiminutové ‚sekery‘. Je to poslední z nejproblémovějších míst v Jihlavě,“ uvedl Řezáč. „Pokud se tam bus pruh udělá, nemuseli bychom nabírat čtvrthodinové manko a městská doprava bude přesná,“ věří šofér.

Sám má ještě jeden tip na místo, kde by bus pruh mohl posloužil plynulejšímu provozu. Podle něj by mohl vést ještě od křížení Znojemské a Brtnické ulice ke křižovatce u City Parku.

Bude o zakázku zájem?

Nový bus pruh by měl vzniknout do konce října. Město chce k jeho vybudování využít současného uzavření a opravy Brněnského mostu.

„Potýkáme se ovšem s nedostatečnými kapacitami stavebních firem. Je převis poptávky, firmy těžko stíhají zakázky, o další nemají zájem,“ podotýká náměstek primátora Výborný.

Vznik pruhu si vyžádá pokácení několika stromů, vytvoření opěrných zídek, úpravu semaforu u City Parku a celkově rozšíření vozovky.

„Finančně nejnáročnější ale bude posunutí trakčních sloupů trolejbusového vedení,“ dodal k avizované ceně Výborný. Asfaltový povrch pak zaplatí Kraj Vysočina.

Praxe prokázala, že je to velmi účinné opatření

První bus pruh v Jihlavě vznikl v roce 2015 v Havlíčkově ulici – ještě v době, kdy post náměstka primátora pro dopravu zastával Jaroslav Vymazal, dnes opoziční zastupitel za ODS.

Bus pruhy, včetně toho aktuálně připravovaného na Brněnském mostě, byly součástí velkého balíku opatření směřujících k tomu, jak ulevit dopravě ve městě. Připravila je pracovní skupina pro mobilitu, jejíž vznik Vymazal inicioval.

„Tehdy jsme tento bus pruh nemohli zrealizovat. Potřebovali jsme vyřešit dva malé pozemky, ale nemohli jsme dohledat jejich majitele. Z celého projektu se tehdy udělal jenom ostrůvek u Psychiatrické nemocnice a odbočení k zoo,“ vysvětluje Vymazal.

Dále do toho balíku dopravních projektů patřila například úprava křižovatky u benzinky Tank Ono nebo parkoviště Park and Ride. Tento projekt již je v běhu.

Vznik nového bus pruhu u City Parku také Jaroslav Vymazal vítá.

„Praxe prokázala, že je to velmi účinné opatření, díky němuž je MHD více konkurenceschopná osobní dopravě,“ domnívá se a poukazuje na dobré zkušenosti z Okružní ulice.

Zde pásy vyhrazené jen pro MHD vznikly letos na jaře právě kvůli uzavření strategického Brněnského mostu. Některé úseky bus pruhů tam jsou ale jenom dočasně. Po otevření mostu by měly zmizet.

„Myslím, že po zkušenostech, které máme, bychom měli zvážit, zda tam bus pruhy neudělat nastálo. Měli bychom jít touto cestou. Je to trend,“ dodal Vymazal.