Blížících se deset let City Parku připomíná i shnilá dřevěná lávka

K chůzi využijte cyklostezku, dřevěná lávka pod City Parkem je už několik měsíců z bezpečnostních důvodů uzavřená. A do příštího roku se to zatím nezmění. Takový vzkaz má vedení jihlavského magistrátu pro obyvatele krajského města Vysočiny.



„Z rozhodnutí zastupitelstva se lávka bude opravovat, dřevěné fošny se nahradí lehčenými betonovými panely. Statik ale musí prověřit, zda konzoly původně připravené na fošny udrží betonové stavební prvky,“ vysvětluje mluvčí radnice Radek Tulis.

Nejprve letos lidé z magistrátu zadají statický posudek. Podle jeho výsledku se připraví projekt. Podle předběžného odhadu by měla lávka stát zhruba milion korun.

„Půjde ale o dlouhodobé řešení, na rozdíl od dřevěných prken, která rychle podléhala zkáze,“ doplnil Tulis.

Přispěl City Park vylidnění centra krajského města?

Shnilá lávka připomíná, že největší obchodní centrum na Vysočině slouží zákazníkům již desátým rokem. Třeba jihlavský radní Zdeněk Faltus (ANO) před lety jeho výstavbu podporoval.

„A musím se přiznat, že to nebylo dobré rozhodnutí. Umístění City Parku ve středu města z dnešního pohledu hodnotím velmi negativně. Přispěl k vylidnění celého centra města, kde jsou dnes jen banky, McDonald‘s, langoše a naši chudší spoluobčané,“ uvedl Faltus. Podobná centra by podle něj měla být na okrajích měst.

Opoziční zastupitel za Forum Jihlava Miroslav Tomanec, který podniká na náměstí, vidí převažující pozitiva City Parku. Oblast pod Znojemským mostem v dřívějším stavu považoval za problematické a ošklivé místo.

„Nynější architektura mi nepřipadá špatná. Nesdílím ani názor, že to napomohlo vylidnění centra, to má jiné důvody. Hlavně nezájem vedení města cokoliv v tomto ohledu řešit,“ míní Tomanec.

Obchodní centra považuje za trend dnešní doby. Kdyby stál City Park za městem, bral by to jako horší řešení.

Zabránili tomu, aby obchodní centrum bylo o patro vyšší

Primátor Rudolf Chloupek (ČSSD) se shoduje s opozičním zastupitelem v hodnocení vzhledu obchodního centra. „Líbí se mi. Po deseti letech má takový ráz, jaký asi architekti zamýšleli. Je to jedno z center, která se povedla víc,“ zhodnotil primátor. Navíc díky centru přibyla parkovací místa.

Zároveň si Rudolf Chloupek uvědomuje, že komplex ovlivnil dopravu v centru. Přesto u něj převažují pozitiva City Parku v místech, kde bývala stará továrna.

Jeden z jeho předchůdců ve funkci šéfa radnice Vladimír Hink (ODS) by považoval za vhodnější zelené plochy v údolí, kde by lidé mohli trávit čas pod širým nebem.

Zároveň si uvědomuje, že tehdy bylo velmi složité tam tuto variantu prosadit na místě zchátralé továrny. „City Park ale měl být spíš někde na okraji města. Aspoň se nám ale podařilo zabránit tomu, že ho chtěli mít celý o patro vyšší,“ zavzpomínal exprimátor a opoziční zastupitel.

Pozitivní hodnocení vychází opozičnímu zastupiteli za KSČM Pavlu Šlechtickému. Jeho podobu se vzrostlou zelení vítá, navíc City Park láká spoustu návštěvníků.

„Samozřejmě ovlivnil Masarykovo náměstí. To čeká na větší oživení kulturou i na nápady, jak ho komerčně využít. Možná právě Prior by mohl paradoxně nejvíc náměstí pomoci, musel by však přijít s jinou nabídkou pro občany,“ míní Šlechtický. Oceňuje třeba, že tam před časem v přízemí otevřel svoji pobočku řetězec zaměřený na spotřební elektroniku.

Také lidovecký radní Josef Kodet nemá námitek proti obchodnímu centru. „Převládají pozitiva. Zmizel rozpadající se objekt staré továrny, občané získali zařízení, které hojně využívají a město získalo pro návštěvníky možnosti parkování blízko městského centra,“ popsal.

Vedení City Parku plánuje letošní desáté výročí otevření připomínat. „Na říjen chystáme velkou narozeninovou party. V tuto chvíli už máme potvrzené interprety a na dalších detailech pracujeme,“ uvedla Jana Vránová. Ve výročním roce bude podle ní i řada dalších akcí.