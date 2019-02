Jihlava chce opravit budovy bývalé vojenské správy, potřebuje 60 milionů

Teď vedení města přichází znovu s návrhem přestavět opuštěné domy na kanceláře, které by využili úředníci magistrátu. Místo by zde měli najít pracovníci dvou odborů: životního prostředí a pak školství, kultury a tělovýchovy.

K tomu, aby se tak ale mohlo stát, potřebuje město pomoc odjinud. Samo by totiž celou investici prý neutáhlo. Konkrétně jde o 60 milionů korun. Na tolik mají vyjít práce na přestavění obou objektů. Město nyní doufá, že by mohlo získat až polovinu této částky z programu na regeneraci brownfieldů.

„Letos je poslední rok, kdy tuto dotaci můžeme čerpat. A pokud bychom se nepřihlásili do tohoto programu a nepokusili se tyto peníze získat, deklarovali bychom, že s touto budovou nechceme nic dělat. Je to objekt, který je pro kancelářskou budovu příhodný i z hlediska přístupu veřejnosti. Je to lepší než ho nechat chátrat,“ říká Laštovička.

„Objekty v ulici U Mincovny jsou dlouhodobě prázdné. Dospěli jsme k názoru, že bez dotace zrekonstruovat nepůjdou,“ doplnila ho primátorka Karolína Koubová (Fórum Jihlava).

V historických domech v minulosti sídlila vojenská správa. Město je od ministerstva obrany kupovalo před deseti lety za 14 milionů korun. Tehdy převládala v zastupitelstvu optimistická nálada, že rekonstrukce nebude příliš nákladná.

„Předpokládám, že na její rekonstrukci nebude potřeba horentní suma peněz,“ nechal se slyšet tehdejší náměstek primátora a současný opoziční zastupitel Martin Hyský (ČSSD).

Jenže praxe ukázala, že celá záležitost bude komplikovanější. I proto už o dva roky později oba objekty město poprvé nabídlo kupcům. A v dalších letech pak svůj pokus opakovalo. Vždy ale s neúspěchem. Pouze jednou se našel zájemce, který se do dražby přihlásil. Z dohodnuté ceny 5,75 milionu korun však uhradil pouze půl milionu. Zbylou částku už nedoplatil a domy opět zůstaly městu.

Opravovat je třeba i v Hluboké

Nápad přestavět bývalou vojenskou správu na magistrátní kanceláře také není nový, včetně přestěhování již uvedených odborů. Jejich úředníci nesídlí přímo v hlavní budově magistrátu, ale v přilehlém domě v Hluboké ulici naproti městské knihovně.

„Tyto prostory jsou před rekonstrukcí. Pokud je začneme opravovat, budeme muset tyto lidi někam dát,“ uvědomuje si Laštovička.

„Jsou tam špatné podlahy. A to nejen povrchy, ale i konstrukce,“ pronesl ke stavu budovy už před rokem tajemník Evžen Zámek.

O dotaci na revitalizaci brownfieldu chce město požádat během letošního podzimu. Pokud by bylo úspěšné, mohlo by s opravou podle vyjádření náměstka Laštovičky začít během příštího roku.

Pokud by však město se svou záležitostí neuspělo, znovu by stálo před otázkou, co s budovami dál. „Je to možnost, s kterou také musíme počítat. Ale nemyslím, že by to město zvládlo zainvestovat celé samo. Pak bychom museli uvažovat o prodeji. Ale nejsem si jistý, že by bylo v silách soukromého investora s tím něco udělat,“ uvědomuje si Laštovička.

Opraví se i další budova

Aniž by byl známý výsledek, přišel na úterní jednání zastupitelstva opoziční zastupitel Radek Popelka (ANO) s návrhem, zda by se nedal využít zmíněný dotační titul ještě na další budovy v historickém centru.

Konkrétně mu šlo o dům na Masarykově náměstí číslo 18. Ten je v majetku města a v současné době je prakticky prázdný. Funguje v něm pouze kavárna.

Vedení města plánuje dům opravit a vybudovat v něm šest bytů, které by pak pronajímalo. Náklady se momentálně odhadují na 40 milionů korun.

„Nemohli bychom i na tento dům požádat o dotaci na revitalizaci brownfieldu?“ zajímalo Popelku.

Podle Aleny Kottové, která vede na magistrátu odbor rozvoje města, však jednou z podmínek pro udělení dotace je nekomerční využití objektu.