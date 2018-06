VIDEO: Stovky tun nahoru a dolů. Tak v Jihlavě opravují důležitý most

Brněnský most v Jihlavě, to už je nějaký kolos. Jenže má za sebou více než šedesát let služby a potřebuje rozsáhlou opravu. Ta začala v dubnu a potrvá do konce října letošního roku.

Nyní se stavebníci zaměřili na druhé ze šesti mostních polí. Aby se dostali k ložiskům, museli ho zvednout o pořádný kus nahoru. Nepostaral se o to jeřáb, ale speciální konstrukce. Mostní pole se zdvihá o 1,8 metru, má hmotnost asi 740 tun, zjistil na místě reportér iDNES.cz.

Speciální dočasná konstrukce, s jejíž pomocí se mostní pole zvedá, váží 124 tun. Ovládají ji čtyři pracovníci. Kvůli bezpečnosti práce to funguje tak, že jednou je v akci deset závěsů z vysokopevnostní oceli na levé straně a pak zase deset na té pravé. A tak to postupuje cik cak - jedna podpěra je vždy pevná a druhá se hýbe.

Dvouhodinovka

„Když je most takto vysoko, vždy se zvedá z vrchu. Ve spolupráci se specializovanou firmou to provádíme běžně. Dělali jsme tak například mosty v Olomouci a Moravském Berouně na dráze,“ uvedl Tomáš Krejčí, stavbyvedoucí z firmy Inženýrské a dopravní stavby Olomouc.

„Jedno pole Brněnského mostu už jsme takto zvedli a po potřebných opravách spustili opět zpátky na ložiska. Teď přišlo řadu toto druhé pole, které je krásně vidět ze starého Brněnského mostu. Samotné zvedání trvá asi dvě hodiny,“ popisuje stavbyvedoucí. Stejným způsobem se bude zdvihat ještě za pár týdnů třetí z celkového počtu šesti polí Brněnského mostu. U těch dalších bude použita jiná technika.

„Věnujeme se už i sanacím pilířů a podhledu, bude se také nanášet ochranný nátěr a ve směru od City Parku začneme opravovat také vrchní část mostu. Časově jde projekt dobře, oproti předpokladům jsme se ke zvedání mostních polí dostali rychleji. Počasí nám přeje,“ řekl Krejčí.

Skoro celý most udělali pod střechou

Brněnský most v Jihlavě byl vybudovaný v letech 1954 až 1956. Poslední opravu absolvoval před dvaceti roky. Není to jen tak ledajaké přemostění. Šlo o novou technologii vyprojektovanou telčským rodákem Oldřichem Hurychem.

„Byl to průkopník použití předpjatého betonu v mostním stavitelství,“ připomínají Zdeněk Jaroš a Ondřej Stránský, autoři knihy Drobné nemovité památky a jiné architektonické zajímavosti města Jihlavy.

Nový Brněnský most v Jihlavě Vybudován: 1954 - 1956

Délka: 198,1 metru

Výška: 18,9 metru Jeho vlastníkem je Kraj Vysočina, který ho letos nechává opravovat.

Práce mají finišovat koncem října, budou stát 47,7 milionu korun bez daně.

Poslední větší oprava tohoto mostu se dělala před dvaceti lety.

Hurych žil v letech 1907 až 1990. Od začátku padesátých let pracoval jako vedoucí silničního a mostního oddělení technického referátu Krajského národního výboru v Jihlavě. V roce 1958 povýšil, když se stal šéfem projektové správy Staveb silnic a železnic v Praze. Později pracoval i na stavbách v Sýrii či Alžírsku.

„Celý projekt je svým způsobem naprosto novátorský a nemá obdoby nejen v naší republice, nýbrž v celé střední Evropě,“ psaly po otevření mostu v listopadu 1956 tehdejší noviny Jiskra.

Jednou z rarit bylo, že prakticky celý most kromě pilířů byl vyrobený pod střechou v podniku Montostav v Liticích nad Orlicí. Z východu Čech se do Jihlavy vozily hotové díly - vždy dvanáct nosníků pak bylo sepnuto kabely a posunuto na jedno mostní pole mezi pilíři. Podobným, ale údajně ne tak dokonalým způsobem byl podle Jiskry do té doby vybudován jen jeden most ve Francii.

Zajímavostí taktéž je, že most není rovný, ale stoupá do kopce. Tak to projektant navrhl z estetických důvodů.

„V polovině padesátých let tento typ mostů začínal. Myslím si, že tady se tehdejším stavebníkům dílo povedlo. Snažili se a most i jeho nosná konstrukce vypadá velmi slušně,“ zhodnotil současný stavbyvedoucí Tomáš Krejčí.

„Všechno je původní. Akorát při opravě před dvaceti lety se měnily mostní závěry a ložiska, izolace se dělala nová, co vím, a prováděly se sanace zespodu. Most také dostal nový nátěr,“ doplnil.