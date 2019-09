Problematickou mezinárodní cyklostezku přerušil u Bradla zákaz vjezdu

Značka zakazuje od léta vjezd na část hojně využívané cyklostezky spojující podél řeky Jihlavu a Luka nad Jihlavou. Majitel pozemku Rostislav Prokeš tam potřebuje kácet stromy napadené kůrovcem.

„Má povolení ke kácení. Abychom si vyšli vstříc, tak jsme tam nechali dát tyto značky zatím do konce roku. Cyklisté by tudy neměli jezdit,“ uvedl Milan Pulicar, starosta Velkého Beranova. Kácet v této oblasti podle něj potřebují i další vlastníci lesů.

Skoro žádný cyklista však značku nerespektuje. Překážky v této části trasy už totiž všichni berou téměř jako součást jízdy. A to právě kvůli sporům spojeným s Rostislavem Prokešem.

Když teď přijede od Jihlavy třeba rodina s dětmi na kolech, měla by správně z cyklostezky uhnout pryč – nahoru směrem na Bradlo. Zakázanému úseku se má vyhnout po silnici, kde jezdí auta. To ale prakticky nikdo nedělá. Cyklisté jezdí dál kolem řeky a značek si nevšímají. A tak tam Rostislav Prokeš raději nekácí.

„Já bych rád kácel, ale ono to nejde. Značky nikdo nerespektuje a nechci někoho zmrzačit. Mám jenom jedny nervy, než abych se s někým dohadoval,“ popsal Prokeš.

Pokud by se ale opravdu kácelo, podle starosty Pulicara by se prostor ještě obehnal páskou. V takovém případě je podle něj dohoda s policií, že by dodržování zákazu namátkově kontrolovala.

Podle starosty Luk nad Jihlavou Viktora Wölfla je obtížně pochopitelné, že je na části mezinárodní cyklostezky zakázaný vjezd.

„Nebyl jsem u těch jednání, neznám podrobnosti, ale už ten samotný fakt je směšný. Nevím, co si o tom můžou myslet lidi, kteří se rozhodnou sem jet třeba až z Rakouska. Nechápu, že se tato situace nedá vyřešit vzájemnou spoluprací,“ podotkl Wölfl k letitým sporům s Rostislavem Prokešem.

VIDEO: Majitel zahradil mezinárodní cyklostezku stromy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Osazení značek, jež se stejně nerespektují, považuje za takové „české řešení“.

„Nikoho nezajímá, jestli to funguje, ale hlavně že to máme dobře zúřadované. Je tam značka, a tím to je vyřízené,“ nechápe starosta.

Za nebezpečné považuje, že zákazová značka posílá cyklisty na úzkou silnici do Bradla. „Tam je to o zdraví, autu na cestě těžko uhýbá chodec, natož cyklisté,“ popsal Wölfl.

VIDEO: Na cyklostezce nedaleko Bradla někdo vysypal hromadu hlíny Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jako nešťastnou vidí situaci se zákazem i náměstek primátorky Jihlavy Petr Laštovička.

„Byl bych rád, kdyby došlo k rozumné dohodě,“ řekl.

Současný stav má podle něj aspoň jedno pozitivum. Značky nebrání vjezdu sanitek či hasičů, kdyby tam náhle potřebovali zasahovat. Když tam byly pevné překážky z balvanů či hlíny, bylo to ještě horší.

Problém se táhne už pět let

Příští rok na jaře to bude už celých deset let, co byl tento úsek mezinárodní cyklostezky za 58 milionů slavnostně otevřen. Se štědrou podporou EU byly tehdy přestavěny nesjízdné či obtížně dostupné úseky.

VIDEO: Barikáda pana Prokeše. Balvany blokují cyklostezku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Problém se zatarasenou cyklostezkou se táhne přes pět let. S majitelem dotčeného pozemku, který nesouhlasí, aby cestu na jeho pozemku využívali cyklisté, chodci a také chataři se svými auty, se přou právě místní chataři kvůli přístupové cestě.

I když se do případu v minulosti vložil jihlavský magistrát, krajský úřad a kauza se dostala k soudu, spor zatím nemá řešení. Přitom už v červnu 2015 jihlavský soud v předběžném opatření rozhodl, že balvany na cestě být nesmí, i když jde o soukromý pozemek.